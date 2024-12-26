Обмеження послаблять. В "Укренерго" розповіли про графіки вимкнення світла на 27 грудня
В Україні завтра, 27 грудня, будуть діяти графіки відключень світла. Але обмеження будуть незначними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.
Як зазначили в компанії, для побутових споживачів з 08:00 до 17:00 будуть діяти пів черги відключень світла.
При цьому для промисловості та бізнесу з 08:00 до 17:00 введуть графіки обмеження потужності.
В "Укренерго" пояснили, що причина обмежень - пошкодження енергетичних об'єктів унаслідок масованої атаки росіян 25 грудня. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити пошкоджене ворогом обладнання.
Також у компанії попередили українців, що час та обсяг обмежень можуть змінитися протягом доби.
Масований удар 25 грудня
Нагадаємо, учора, 25 грудня, російські окупанти завдали вже 13 масованого удару по українських енергетичних об'єктах від початку року.
Ворог використав майже 80 ракет і велику кількість дронів. Українська протиповітряна оборона змогла збити більшість цілей.
Як розповів у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, росіяни переважно атакували Харківський і Дніпропетровський енергетичні вузли.
На його думку, окупанти хочуть занурити в темряву східну частину України.
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