Обмеження послаблять. В "Укренерго" розповіли про графіки вимкнення світла на 27 грудня

В Україні завтра, 27 грудня, будуть діяти графіки відключень світла. Але обмеження будуть незначними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram .

Як зазначили в компанії, для побутових споживачів з 08:00 до 17:00 будуть діяти пів черги відключень світла.

При цьому для промисловості та бізнесу з 08:00 до 17:00 введуть графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" пояснили, що причина обмежень - пошкодження енергетичних об'єктів унаслідок масованої атаки росіян 25 грудня. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити пошкоджене ворогом обладнання.

Також у компанії попередили українців, що час та обсяг обмежень можуть змінитися протягом доби.