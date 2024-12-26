Ограничения ослабят. В "Укрэнерго" рассказали о графиках отключения света на 27 декабря
В Украине завтра, 27 декабря, будут действовать графики отключений света. Но ограничения будут незначительными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
Как отметили в компании, для бытовых потребителей с 08:00 до 17:00 будут действовать полочереди отлючений света.
При этом для промышленности и бизнеса с 08:00 до 17:00 введут графики ограничения мощности.
В "Укрэнерго" объяснили, что причина ограничений - повреждение энергетических объектов в результате массированной атаки россиян 25 декабря. Энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить поврежденное врагом оборудование.
Также в компании предупредили украинцев, что время и объем ограничений могут измениться в течение суток.
Массированный удар 25 декабря
Напомним, вчера, 25 декабря, российские оккупанты нанесли уже 13 массированный удар по украинским энергетическим объектам с начала года.
Враг использовал почти 80 ракет и большое количество дронов. Украинская противовоздушная оборона смогла сбить большинство целей.
Как рассказал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, россияне преимущественно атаковали Харьковский и Днепропетровский энергетические узлы.
По его мнению, оккупанты хотят погрузить во тьму восточную часть Украины.
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