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Експерт назвав дві цілі атак росіян на енергосистему України

Київ, Четвер 26 грудня 2024 17:54
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Експерт назвав дві цілі атак росіян на енергосистему України Ілюстративне фото: енергетики відновлюють пошкоджені енергооб'єкти після атак РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник
Експерт: Володимир Омельченко

Російські окупанти розуміють, що вони не зможуть повністю погасити українську енергосистему. Тому вони намагаються порушити електропостачання у східній частині України.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Він зазначив, що останній масований удар був націлений на Дніпровський і Харківський енергетичні вузли.

"Мета зрозуміла - вони хочуть у темряву загнати схід України, а з іншого боку - від'єднати східну енергосистему від західної, порушити цілісність енергосистеми. Ворог розуміє, що не може повністю погасити всю енергосистему", - пояснив Омельченко.

За його словами, у росіян є розуміння, що основна генерація електроенергії в Україні знаходиться на правобережній частині. Тому вони намагаються занурити в темряву схід.

Масований удар 25 грудня

Нагадаємо, в ніч на 25 грудня російські окупанти запустили по Україні майже 80 ракет. Українським захисникам вдалося збити 59 ракет.

Удар, як і зазвичай, був націлений на енергетичні об'єкти. Після атаки в Україні ввели графіки відключень світла.

Але, як розповіли РБК-Україна кілька джерел в енергетичній галузі, ситуація з енергопостачанням почала поліпшуватися ще вчора вдень.

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