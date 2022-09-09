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Обменный фонд интенсивно пополняется: в ВСУ рассказали о настроениях оккупантов на юге

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Пятница 09 сентября 2022 15:54
Обменный фонд интенсивно пополняется: в ВСУ рассказали о настроениях оккупантов на юге Фото: оккупанты на юге интенсивно пополняют обменный фонд (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Пополнение обменного фонда на юге продолжается интенсивно по сравнению с предыдущими днями. Однако главным настроением у оккупантов является бунт.

Об этом заявила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По ее словам, российские военные пишут рапорты, чтобы отказаться от участия в войне против Украины.

"Мятежные настроения в их подразделениях, где они поднимаются против командования, пишут рапорты об отказе участвовать в "спецоперации"... Ну и у них всегда есть выход простой, о котором мы говорим и доносим им - сложить оружие, дождаться ВСУ, и обменный фонд", - заявила она.

Обменный фонд интенсивно пополняется: в ВСУ рассказали о настроениях оккупантов на юге

Напомним, ранее ВСУ нанесли удары по двум понтонным мостам и пункта управлении в Херсонской области.

Кроме того, ВСУ на юге уничтожили более 100 оккупантов и несколько установок C-400.

Отметим, что с начала оборонительных операций, наши военные:

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