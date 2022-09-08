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ВСУ ударили по понтонным мостам и пункту управления в Херсонской области

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Украина, Четверг 08 сентября 2022 17:38
ВСУ ударили по понтонным мостам и пункту управления в Херсонской области Фото: ВСУ ударило по понтонным мостам и пункту управления в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум понтонным мостам и пункта управлении в Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Юг".

"Наши ракетно артиллерийские подразделения в ходе выполнения огневых задач за ночь поразили пункт управления, район сосредоточение вражеского ракетно-артиллерийского вооружения и 2 понтонные мосты в Дарьевке и Херсоне", - заявил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

Также военный подтвердил, что удалось уничтожить 29 россиян, 4 танка и боевую машину десанта.

Напомним, что ВСУ на юге уничтожили более 100 оккупантов и несколько установок C-400.

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