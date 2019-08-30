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Самолеты с украинцами и россиянами для обмена еще не вылетали, - адвокат

Новости » Политика    30.08.2019 - 10:20
Самолеты с украинцами и россиянами для обмена еще не вылетали, - адвокат
Иллюстративное фото (twitter.com YURYZHIDKOV3)

Обмен пленными еще не состоялся

Адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин утверждает, что самолеты с пленными еще не вылетели для обмена. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook.

Он заявил, что часть участников обмена пленными находится в пункте сбора, а другая часть - в местах предварительного заключения.

"По состоянию на сегодня, на девять часов, я в Полтаве, никто никуда не летит. Все граждане Российской Федерации, а также граждане Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, а кто в местах предварительного заключения, либо отбывания наказания", - сказал Рыбин.

Где он?! Самолет с моряками????!!! Заява для настоящих СМИ!

Опубліковано Валентином Рыбиним Четвер, 29 серпня 2019 р.

Напомним, советник командующего Военно-морских сил Украины Виктория Христенко сообщила, что в аэропорту "Киев" сел военный самолет, в котором могут находиться украинские политзаключенные.

Отметим, что час назад в Офисе президента заявили, что процесс обмена пленными продолжается, информация о его завершении не соответствует действительности. В ОП заявили, что об освобождении политзаключенных президент Владимир Зеленский сообщит на официальных каналах.

Как сообщается, в список обмена пленными попали Олег Сенцов, Владимир Балух, Николай Карпюк, Павел Гриб.

В аэропорту "Киев" сел военный самолет, в котором могут находиться политзаключенные Официальная встреча пленных в аэропорту не планируется
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