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Обмін полоненими сьогодні не відбудеться, - СБУ

Новини » Політика    30.08.2019 - 12:31
Обмін полоненими сьогодні не відбудеться, - СБУ
Ілюстративне фото (twitter.com YURYZHIDKOV3)

Кінцевої дати обміну полоненими поки немає

Офіційно обмін полоненими між Україною і Росією сьогодні не відбудеться. Про це повідомили у прес-службі Служби безпеки України, повідомляє "Укрінформ".

Поки невідомо, коли відбудеться обмін полоненими.

"Офіційно обмін полоненими між Україною і Росією в пʼятницю не відбудеться. Кінцевої дати поки що немає", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у Офісі президента Володимира Зеленського заявляли, що обмін ще не завершився. Про завершення процесу повідомить сам президент.

Інформацію про обмін не коментують секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк, адвокат військовополонених моряків Микола Полозов та інші представники державних органів.

Натомість, у аеропорту "Київ" зібрались понад сотня людей, серед яких і журналісти та родичі, які очікують політв'язнів. Також стало відомо, що в аеропорту сів військовий літак, в якому можуть перебувати українські політв’язні.

У свою чергу адвокат росіян, які перебувають в Україні, Валентин Рибін стверджує, що літак з полоненими росіянами ще не вилетів для обміну.

Зазначимо, що у список обміну потрапили Олег Сенцов, Володимир Балух, Микола Каплюк, Павло Гриб та 24 українських військовополонених моряків.

Сенцов ще знаходиться в Бутирському ізоляторі Обмін полоненими переноситься на наступний тиждень
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