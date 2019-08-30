ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Обмін полоненими імовірно завершиться наступного тижня

Новини » Політика    30.08.2019 - 19:08
Обмін полоненими імовірно завершиться наступного тижня
Фото: Віктор Сорока (Крим.Реалії)

Обмін завершиться після помилування російських громадян

Процес обміну утримуваними особами між Україною та Росією може завершитися наступного тижня. Про це повідомив Віктор Сорока, батько військовополоненого моряка Василя Сороки, передає "Громадське".

За словами Сороки, з родичами військовополонених моряків та політв'язні поспілкувалися люди, які пов'язані з процесом обміну. Вони повідомили, що наразі процес обміну полоненими триває та ймовірно буде завершений наступного тижня.

"Батькам сказали, що процес йде, але треба ще трохи почекати. Найближчим часом нам перетелефонують та скажуть", - розповів батько полоненого моряка.

Також, як розповіли родичам полонених, питання обміну гальмується тим, що український президент Володимир Зеленський повинен помилувати засуджених в Україні російських громадян, яких готують до обміну.

"Ще питання вперлося в те, що президент має помилувати тих, хто в наших тюрмах сидять. От як буде інформація на сайті президента, що їх помилували, то вже буде час. Тоді день, два", - додав Сорока.

Нагадаємо, раніше в Службі безпеки України заявили, що наразі немає точної дати завершення процесу обміну утримуваними між Києвом та Москвою. Також у відомстві заперечили, що обмін полоненими офіційно планувався у п'ятницю, 30 вересня.

Як писало РБК-Україна, після повідомлення про завершення обміну полоненими в аеропорту "Київ" зібрались понад сотня людей, серед яких і журналісти та родичі політв'язнів. Тоді ж стало відомо, що в аеропорту нібито приземлився військовий літак.

У "ДНР" заявили про обмін полоненими з Україною в кінці вересня В Кремлі заявили про прогрес в питанні обміну утримуваними
Новини України обмін полоненими
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся