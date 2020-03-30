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Обмен с ОРДЛО возможен в ближайшем будущем, - Резников

Новости » Политика     30.03.2020 - 14:06
Обмен с ОРДЛО возможен в ближайшем будущем, - Резников
Фото: Алексей Резников (kmr.gov.ua)

Обмен является наиболее вероятным элементом Минска

Обмен пленными между Украиной и ОРДЛО может состояться в ближайшем будущем. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что обмен пленными является наиболее вероятным элементом минского процесса.

"У него есть точные списки, подготовленные. Тут вопрос, подтвердит ли та сторона, очень надеемся. Мое ощущение, что это возможно. Обмен это наиболее вероятный элемент минского процесса, если этому не помешает наша внутренняя здесь история", - сказал Резников.

Ранее РБК-Украина писало, что представители отдельных районов Донецкой области предлагают Украине провести обмен пленными по формуле "10 на 8". При этом в "ДНР" заявляют, что Украина отказалась от этой формулы.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на пандемию коронавируса, обмен пленными не поставлен на паузу.

В середине марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращение украинских заложников из ОРДЛО может произойти в течение двух месяцев.

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Новости Украины обмен пленнымиАлексей РезниковОРДЛО
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