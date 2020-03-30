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Обмін з ОРДЛО можливий в найближчому майбутньому, - Резніков

Новини » Політика     30.03.2020 - 14:06
Обмін з ОРДЛО можливий в найближчому майбутньому, - Резніков
Фото: Олексій Резніков (kmr.gov.ua)

Обмін є найбільш вірогідним елементом Мінська

Обмін полоненими між Україною і ОРДЛО може відбутися в найближчому майбутньому. Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзников інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що обмін полоненими є найбільш вірогідним елементом мінського процесу.

"У нього є точні списки, підготовлені. Тут питання, чи підтвердить та сторона, дуже сподіваємося. Моє відчуття, що це можливо. Обмін це найбільш вірогідний елемент мінського процесу, якщо цьому не завадить наша внутрішня тут історія", - сказав Резніков.

Раніше РБК-Україна писало, що представники окремих районів Донецької області пропонують Україні провести обмін полоненими за формулою "10 на 8". При цьому в "ДНР" заявляють, що Україна відмовилася від цієї формули.

Також повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на пандемію коронавіруса, обмін полоненими не поставлений на паузу.

У середині березня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що повернення українських заручників з ОРДЛО може відбутися протягом двох місяців.

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