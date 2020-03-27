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ОРДО предлагают обмен пленными по формуле "10 на 8"

Новости » Политика     27.03.2020 - 13:28
ОРДО предлагают обмен пленными по формуле "10 на 8"
Фото: Дарья Морозова (twitter.com/IANovorossia)

По словам Морозовой, украинская сторона отказалась от этой формулы

Представители отдельных районов Донецкой области предлагают Украине провести обмен пленными по формуле "10 на 8". Об этом заявила так называемый "омбудсмен Донецкой народной республики" Дарья Морозова, передают российские СМИ.

По ее словам, на переговорах контактной группы в режиме видеоконференции украинской стороне предложили провести обмен по формуле "10 на 8". Морозова отметила, что украинская сторона ответила отказом.

"ДНР настаивает на скорейшем проведении обмена в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. По этой причине 26 марта в ходе заседания ТКГ нами было выдвинуто предложение о проведении обмена по формуле "10 на 8". Украинская сторона категорически отказалась от нашего предложения", - заявила она.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на пандемию коронавируса, обмен пленными не поставлен на паузу.

"Мы работаем над обменом. Офис президента работает и Министерство реинтеграции работает для того, чтобы обмен все-таки происходил", - заявил министр.

В середине марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращение украинских заложников из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) может произойти в течение двух месяцев. Он также добавил, что в тюрьмы к украинским заложникам на оккупированных территория допустят представителей Красного креста.

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