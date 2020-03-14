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В ОП анонсировали возвращение украинских заложников из ОРДЛО

Новости » Общество     14.03.2020 - 00:49
В ОП анонсировали возвращение украинских заложников из ОРДЛО
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Обмен может произойти в течение двух месяцев

Возвращение украинских заложников из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) может произойти в течение двух месяцев. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

Он добавил, что к местам пребывания украинских заложников на оккупированных территория допустят представителей Красного креста.

"Мы договорились в Трехстороннем контрактной группе о том, что с сегодняшнего дня к местам, где находятся наши люди на неподконтрольной территории, будет допущен Красный крест. Этого не происходило в течение всех этих лет. Это даст возможность вернуть всех наших людей в течение двух месяцев", - заявил Ермак.

Напомним, украинская сторона внесла в список будущего обмена пленными 86 незаконно заключенных крымских татар.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала ТКГ список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными. Глава государства отметил, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть.

Новых пунктов разведения войск не существует, - Ермак Ермак подтвердил создание Консультативного совета с ОРДЛО
Новости Украины обмен пленнымизаложникиАндрей Ермак
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