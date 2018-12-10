Облгазы монополизируют поставки газа населению, - "Нафтогаз"

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

В НАК заявили, что облгазы прибегают к преступлениям ради сохранения монопольного положения на рынке

В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что ради сохранения монопольного положения на рынке облгазы и газсбыты прибегают к обману населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В частности, компания получает многочисленные обращения граждан, которые свидетельствуют о злоупотреблениях и нарушениях со стороны облгазов и связанных с ними газосбытовых структур.

В "Нафтогазе" считают, что эти злоупотребления направлены на недопущение перехода населения к другим поставщикам газа и фактическое закрепощение потребителей по конкретным газсбытам.

Так, если потребитель настаивает на заключении соглашения с облгазом только на распределение газа, а покупать его хочет у другого поставщика, от него требуют представления избыточного перечня документов, куда безосновательно включены, в частности, договор купли-продажи квартиры, технические паспорта на квартиру и газовый счетчик, справка о составе семьи и др.

После заключения соглашения на распределение облгаз обязывает потребителя подавать показатели и осуществлять расчеты с применением электронного кабинета на сайте. В "Нафтогазе" считают, что "это незаконно и делает невозможным нормальное взаимодействие потребителя с облгазом".

Кроме того, облгазы и облгазсбыты стремятся ликвидировать саму возможность перехода потребителей к другим поставщикам. В частности, для этого была придумана схема начисления потребителям искусственной задолженности за прошлые периоды. В платежках за октябрь многие потребители обнаружили, что являются должниками газсбытов, которые начислили значительные объемы газа "в связи с приведением к стандартным условиям".

Кроме того, на тех потребителей, которые все же перешли к другому поставщику, облгазы осуществляют психологическое давление путем рассылки фальшивых предупреждений о скором отключении.

Таким образом, кампания шантажа и запугивания потребителей набрала такие обороты, что на нее обратило внимание правительство.

Фото (naftogaz.com)

Напомним, ранее председатель Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство инициирует глубинную проверку всех облгазов Украины.

НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что облгазы и газсбыты группы Дмитрия Фирташа дезинформируют потребителей. В частности, в ноябре большинство бытовых потребителей Украины получили от своих поставщиков газа (газсбытов) платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года со значительными суммами. Их причиной газсбыты указали "приведение объема газа к эталонным условиям измерения", якобы по требованию "Нафтогаза". НКРЭКУ уже отреагировала на нарушение и постановлением от 23 ноября запретила такие доначисления, сообщили в НАК.

Как сообщало РБК-Украина, Верховный суд Украины постановил, что газораспределительные организации обязаны бесплатно установить газовые счетчики всем потребителям.