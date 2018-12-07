Гройсман анонсировал глубинную правительственную проверку всех облгазов

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман отметил, что облгазы выходят за пределы своих полномочий

Председатель Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство инициирует глубинную проверку всех облгазов Украины. Об этом премьер-министр сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, будет создана совместная группа с участием НКРЭКУ, Министерства регионального развития и Министерства энергетики.

"Мы будем инициировать глубинную проверку всех облгазов страны, ибо то, что мы слышим сегодня, говорит о том, что они выходят за пределы своих полномочий, и люди от этого страдают. Наверное, даже, сделаем совместную группу - НКРЭКУ, правительственная группа, Минрегион, Минэнергетики, и начнем их приводить в чувство", - заявил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что облгазы должны "Укртрансгазу" - дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины" около 1 млрд долларов за несанкционированный отбор газа.

Отметим, в сентябре Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отказала провести проверку облгазов по требованию оператора единой газотранспортной системы Украины "Укртрансгаза".