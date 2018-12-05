Газораспределительные организации обязали бесплатно установить счетчики потребителям

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Верховный суд Украины постановил бесплатно установить газовые счетчики всем потребителям

Верховный суд Украины постановил, что газораспределительные организации обязаны бесплатно установить газовые счетчики всем потребителям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что обязанность установить газовые счетчики возложена на газораспределительные организации. Соответствующее финансирование уже заложено в тариф на оплату потребленного газа в соответствии со ст. 6 закона Украины от 16 июня 2011 № 3533-VI "Об обеспечении коммерческого учета природного газа".

Физические лица обратились в суд с иском к ПАО "Криворожгаз" о признании права на обеспечение и установление индивидуальных газовых счетчиков в квартирах каждого из истцов как бытовых потребителей за счет ПАО "Криворожгаз". Установлено, что истцы являются бытовыми потребителями природного газа, а ответчик - оператором газораспределительной сети, исполнителем коммунальной услуги. Истцы присоединились к договору поставки природного газа на неопределенный срок, поскольку ежемесячно потребляют природный газ и ежемесячно оплачивают счета за потребление.

В установленных тарифах на газоснабжение были предусмотрены расходы на установку индивидуальных счетчиков газа. Суд постановил, что ПАО "Криворожгаз" обязано предоставлять оплаченные истцами услуги, в том числе обязано обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах, в которых газ используется только для приготовления пищи, - до 1 января 2018 года, поскольку рассмотрение дела по существу завершилось до внесения изменений относительно срока установления счетчиков таким потребителям.

Отказ установить индивидуальные счетчики истцам противоречит требованиям законодательства, нарушает их права как потребителей. С учетом требований ст. 5 ЗУ от 12 мая 1991 года № 1023-XII "О защите прав потребителей", ст. 2 ЗУ от 24 июня 2004 года № 1875-IV "О жилищно-коммунальных услугах" право истцов на установку индивидуальных счетчиков газа не может быть нарушено.

Напомним, ранее глава правительства Украины заявил, что в Украине не будут отменять решение о повышении тарифов на газ для населения.

Отметим, 19 октября правительство приняло решение о повышении цены на газ для населения. Согласно решению Кабинета министров, с 1 ноября тарифы подняли на 23,5%. Таким образом, цена газа с 1 ноября составила 8,550 гривен за куб. метр. До этого действовала цена на природный газ для нужд населения в размере 6,9579 гривен за куб. метр.