Облгази монополізують постачання газу населенню, - "Нафтогаз"

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

У НАК заявили, що облгази вдаються до злочинів заради збереження монопольного положення на ринку

У НАК "Нафтогаз України" заявили, що заради збереження монопольного становища на ринку облгази і газзбути вдаються до обману населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зокрема, компанія отримує численні звернення громадян, які свідчать про зловживання та порушення з боку облгазів і пов'язаних з ними газозбутових структур.

У "Нафтогазі" вважають, що ці зловживання спрямовані на недопущення переходу населення до інших постачальників газу і фактичне закріпачення споживачів за конкретним газзбутам.

Так, якщо споживач наполягає на укладенні угоди з облгазом тільки на розподіл газу, а купувати його хоче в іншого постачальника, від нього вимагають подання надлишкового переліку документів, куди безпідставно включено, зокрема, договір купівлі-продажу квартири, технічні паспорта на квартиру і газовий лічильник, довідка про склад сім'ї і ін.

Після укладення угоди на розподіл облгаз зобов'язує споживача подавати показники та здійснювати розрахунки із застосуванням електронного кабінету на сайті. У "Нафтогазі" вважають, що "це незаконно і робить неможливим нормальну взаємодія споживача з облгазом".

Крім того, облгази і облгаззбути прагнуть ліквідувати саму можливість переходу споживачів до інших постачальників. Зокрема, для цього була придумана схема нарахування споживачам штучної заборгованості за минулі періоди. У платіжках за жовтень багато споживачі виявили, що є боржниками газзбитів, які нарахували значні обсяги газу "у зв'язку з приведенням до стандартних умов".

Крім того, на тих споживачів, які все ж перейшли до іншого постачальника, облгази здійснюють психологічний тиск шляхом розсилання фальшивих попереджень про швидке відключення.

Таким чином, кампанія шантажу і залякування споживачів набрала таких обертів, що на неї звернув увагу уряд.

Фото (naftogaz.com)

Нагадаємо, раніше голова Кабінету міністрів України Володимир Гройсман заявив, що уряд ініціює глибинну перевірку всіх облгазів України.

НАК "Нафтогаз України" повідомив, що облгази і газсбути групи Дмитра Фірташа дезінформують споживачів. Зокрема, в листопаді більшість побутових споживачів України отримали від своїх постачальників газу платіжки з донарахуваннями за жовтень і попередженням про донарахування за три попередніх роки зі значними сумами. Їх причиною газсбути вказали "приведення об'єму газу до еталонних умов вимірювання", нібито на вимогу "Нафтогазу". НКРЕПК вже відреагувала на порушення і постановою від 23 листопада заборонила такі донарахування, повідомили в НАК.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховний суд України постановив, що газорозподільні організації зобов'язані безоплатно встановити газові лічильники всім споживачам.