Обіцяв списання за 10 тисяч доларів: поліція повідомила посадовцю ЗСУ про підозру
Правоохоронці оголосили про підозру посадовцю Збройних сил України, який обіцяв військовозобов'язаному службу в тилу та списання в обмін на грошову винагороду. За свої "послуги" військовий хотів 10 тисяч доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Зазначається, що фігурант - діловод технічної частини Головного картографічного центру ЗСУ в одній із військових частин. Паралельно він має статус адвоката.
"За неправомірну вигоду він обіцяв вплинути на ухвалення рішень уповноваженими особами одного з РТЦК та СП й однієї із військових частин Київської області щодо працевлаштування військовозобов’язаного на тилову посаду із подальшим уникненням служби та участі в бойових діях", - сказано у повідомленні.
При цьому слідчі змогли задокументувати щонайменше три факти отримання чоловіком коштів кількома траншами. Після цього було проведено низку санкціонованих обшуків, а за результатами адвокату повідомили про підозру.
"За скоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі", - додали в поліції.
Нагадаємо, у Києві припинили діяльність організованої схеми уникнення мобілізації. Організатором схеми був місцевий адвокат, який разом із ще одним юристом та трьома лікарями підробляв медичні довідки для військовозобов’язаних чоловіків.
Інші схеми для "ухилянтів"
Нещодавно про підозру оголосили поліцейському. Старший інспектор столичної поліції організував схему з втечі військовозобов’язаних чоловіків за кордон, маскуючи "клієнтів" під спецпризначенців.
Також ми писали, що прикордонники в Одеській області викрили жителя прикордоння, який організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії.
Лише від початку 2025 року прикордонники затримали понад 13 тисяч осіб, які намагалися виїхати з України незаконно. В Державній прикордонній службі України заявляють про зростання кількості спроб незаконного перетину державного кордону.