Обещал списание за 10 тысяч долларов: полиция сообщила должностному лицу ВСУ о подозрении
Правоохранители объявили о подозрении должностному лицу Вооруженных сил Украины, который обещал военнообязанному службу в тылу и списание в обмен на денежное вознаграждение. За свои "услуги" военный хотел 10 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Отмечается, что фигурант - делопроизводитель технической части Главного картографического центра ВСУ в одной из воинских частей. Параллельно он имеет статус адвоката.
"За неправомерную выгоду он обещал повлиять на принятие решений уполномоченными лицами одного из РТЦК и СП и одной из воинских частей Киевской области по трудоустройству военнообязанного на тыловую должность с последующим избежанием службы и участия в боевых действиях", - сказано в сообщении.
При этом следователи смогли задокументировать по меньшей мере три факта получения мужчиной средств несколькими траншами. После этого был проведен ряд санкционированных обысков, а по результатам адвокату сообщили о подозрении.
"За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы", - добавили в полиции.
Напомним, в Киеве прекратили деятельность организованной схемы избежания мобилизации. Организатором схемы был местный адвокат, который вместе с еще одним юристом и тремя врачами подделывал медицинские справки для военнообязанных мужчин.
Другие схемы для "уклонистов"
Недавно о подозрении объявили полицейскому. Старший инспектор столичной полиции организовал схему по бегству военнообязанных мужчин за границу, маскируя "клиентов" под спецназовцев.
Также мы писали, что пограничники в Одесской области разоблачили жителя приграничья, который организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию.
Только с начала 2025 года пограничники задержали более 13 тысяч человек, которые пытались выехать из Украины незаконно. В Государственной пограничной службе Украины заявляют о росте количества попыток незаконного пересечения государственной границы.