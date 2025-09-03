ua en ru
Обещал списание за 10 тысяч долларов: полиция сообщила должностному лицу ВСУ о подозрении

Украина, Среда 03 сентября 2025 19:09
Обещал списание за 10 тысяч долларов: полиция сообщила должностному лицу ВСУ о подозрении Иллюстративное фото: подозреваемый организовал схему для уклонения (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Правоохранители объявили о подозрении должностному лицу Вооруженных сил Украины, который обещал военнообязанному службу в тылу и списание в обмен на денежное вознаграждение. За свои "услуги" военный хотел 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Отмечается, что фигурант - делопроизводитель технической части Главного картографического центра ВСУ в одной из воинских частей. Параллельно он имеет статус адвоката.

"За неправомерную выгоду он обещал повлиять на принятие решений уполномоченными лицами одного из РТЦК и СП и одной из воинских частей Киевской области по трудоустройству военнообязанного на тыловую должность с последующим избежанием службы и участия в боевых действиях", - сказано в сообщении.

При этом следователи смогли задокументировать по меньшей мере три факта получения мужчиной средств несколькими траншами. После этого был проведен ряд санкционированных обысков, а по результатам адвокату сообщили о подозрении.

"За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы", - добавили в полиции.

Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, в Киеве прекратили деятельность организованной схемы избежания мобилизации. Организатором схемы был местный адвокат, который вместе с еще одним юристом и тремя врачами подделывал медицинские справки для военнообязанных мужчин.

Другие схемы для "уклонистов"

Недавно о подозрении объявили полицейскому. Старший инспектор столичной полиции организовал схему по бегству военнообязанных мужчин за границу, маскируя "клиентов" под спецназовцев.

Также мы писали, что пограничники в Одесской области разоблачили жителя приграничья, который организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию.

Только с начала 2025 года пограничники задержали более 13 тысяч человек, которые пытались выехать из Украины незаконно. В Государственной пограничной службе Украины заявляют о росте количества попыток незаконного пересечения государственной границы.

Вооруженные силы Украины Национальная полиция
