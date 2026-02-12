UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Обіцяли роботу, а кинули на фронт: Кенія здійняла скандал через дії РФ

Фото: РФ продовжує вербувати на війну громадян африканських країн (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Кенія звинуватила РФ у масштабному вербуванні своїх громадян на війну проти України. Глава МЗС країни Мусалія Мудаваді анонсував візит до Москви, щоб припинити цю практику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центра протидії дезінформації.

"Вербування іноземців Росією давно набуло системного характеру. Більшість рекрутів з африканських країн не мають військового досвіду, їх обманом змушують підписувати контракти, обіцяючи легальну і добре оплачувану роботу", - йдеться у заяві. 

Зазначається, що після підписання контракту людей відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту.

"Як стало відомо від чотирьох кенійців, які нещодавно повернулися з фронту пораненими, один думав, що буде працювати продавцем, двоє - охоронцями, а четвертий - спортсменом високого рівня. Загалом же за останні два місяці з Росії було евакуйовано понад 30 кенійців", - повідомили у Центрі. 

Таким способом Росія намагається компенсувати втрати на фронті та уникнути соціальної напруги всередині країни. У ЦПД підкреслили, що такі дії росіян прямо суперечать їх пропагандистським заявам в Африці.

Зокрема, в них РФ протиставляє себе "колоніальному Заходу" та заявляє про "повагу до Африки", хоча насправді використовує африканців, як ресурс для війни проти України.

Найманці в армії РФ

Нагадаємо, нещодавно на Донеччині ліквідовано іноземного найманця з Філіппін, який воював на боці російських окупаційних військ.

Крім того, бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Сухопутних військ ЗСУ взяли в полон у Покровську двох громадян Колумбії, які воювали на боці російських окупаційних сил.

Зазначимо, розвідка України також оприлюднила черговий доказ воєнних злочинів окупантів. У перехопленій розмові командир колумбійських найманців, що воюють на боці Росії, віддає наказ відкривати вогонь по мирному населенню України, зокрема по жінках і дітях.

РБК-Україна також писало, що громадян Південної Африки обманом залучали до служби в російській армії та участі у бойових діях проти України. Їх змушували працювати в окопах у мороз, тривалий час залишали без води й належного харчування, а також змушували переховуватися від атак дронів.

Російська ФедераціяКенияВійна в Україні