Обещали работу, а бросили на фронт: Кения подняла скандал из-за действий РФ

"Вербовка иностранцев Россией давно приобрела системный характер. Большинство рекрутов из африканских стран не имеют военного опыта, их обманом заставляют подписывать контракты, обещая легальную и хорошо оплачиваемую работу", - говорится в заявлении.

Отмечается, что после подписания контракта людей отправляют на самые опасные участки фронта.

"Как стало известно от четырех кенийцев, которые недавно вернулись с фронта ранеными, один думал, что будет работать продавцом, двое - охранниками, а четвертый - спортсменом высокого уровня. Всего же за последние два месяца из России было эвакуировано более 30 кенийцев", - сообщили в Центре.

Таким способом Россия пытается компенсировать потери на фронте и избежать социальной напряженности внутри страны. В ЦПД подчеркнули, что такие действия россиян прямо противоречат их пропагандистским заявлениям в Африке.

В частности, в них РФ противопоставляет себя "колониальному Западу" и заявляет об "уважении к Африке", хотя на самом деле использует африканцев, как ресурс для войны против Украины.