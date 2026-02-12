Обещали работу, а бросили на фронт: Кения подняла скандал из-за действий РФ

Кения обвинила РФ в масштабной вербовке своих граждан на войну против Украины. Глава МИД страны Мусалия Мудавади анонсировал визит в Москву, чтобы прекратить эту практику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации.
"Вербовка иностранцев Россией давно приобрела системный характер. Большинство рекрутов из африканских стран не имеют военного опыта, их обманом заставляют подписывать контракты, обещая легальную и хорошо оплачиваемую работу", - говорится в заявлении.
Отмечается, что после подписания контракта людей отправляют на самые опасные участки фронта.
"Как стало известно от четырех кенийцев, которые недавно вернулись с фронта ранеными, один думал, что будет работать продавцом, двое - охранниками, а четвертый - спортсменом высокого уровня. Всего же за последние два месяца из России было эвакуировано более 30 кенийцев", - сообщили в Центре.
Таким способом Россия пытается компенсировать потери на фронте и избежать социальной напряженности внутри страны. В ЦПД подчеркнули, что такие действия россиян прямо противоречат их пропагандистским заявлениям в Африке.
В частности, в них РФ противопоставляет себя "колониальному Западу" и заявляет об "уважении к Африке", хотя на самом деле использует африканцев, как ресурс для войны против Украины.
Напомним, недавно в Донецкой области ликвидирован иностранный наемник из Филиппин, который воевал на стороне российских оккупационных войск.
Кроме того, бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Сухопутных войск ВСУ взяли в плен в Покровске двух граждан Колумбии, которые воевали на стороне российских оккупационных сил.
Отметим, разведка Украины также обнародовала очередное доказательство военных преступлений оккупантов. В перехваченном разговоре командир колумбийских наемников, воюющих на стороне России, отдает приказ открывать огонь по мирному населению Украины, в частности по женщинам и детям.
РБК-Украина также писало, что граждан Южной Африки обманом привлекали к службе в российской армии и участию в боевых действиях против Украины. Их заставляли работать в окопах в мороз, длительное время оставляли без воды и надлежащего питания, а также заставляли скрываться от атак дронов.