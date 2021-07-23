В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"

США наряду с Украиной и несколькими странами Восточной Европы были главным многолетним оппонентом "Северного потока-2". Джо Байден, занявший Белый дом в январе 2021 года, также критиковал "Северный поток-2", указывая, что его запуск значительно увеличит влияние России на Европу в целом и навредит безопасности Украины в частности. Но на практике новая американская администрация избрала другой подход.

Власти США все чаще подчеркивали, что, несмотря на все предыдущие усилия, к моменту вступления Байдена в должность "СП-2" был достроен уже на 90%, и дальнейшая борьба против газопровода не имеет смысла. Напротив, она может навредить "трансатлантическому единству" между США и Европой, в первую очередь, Германией. Завершение газопровода и правда было одним из наиболее противоречивых вопросов в отношениях Вашингтона и Берлина.

Несмотря на критику внешнюю – со стороны Украины, Польши и стран Балтии, и внутреннюю – как от республиканцев, так и от демократов, в мае США отказались от санкций против Nord Stream AG – компании-оператора "СП-2". Последнее реальное препятствие к завершению проекта было снято.

Вместо этого американцы сосредоточились на предоставлении Украине возможных компенсаторов и гарантий уже после того, как проект будет запущен. В Киеве пытались увязать это с реальным прогрессом в вопросах возвращения оккупированных территорий, что, естественно, не могло устроить Москву.

При этом если в США всегда признавали, что "СП-2" является геополитическим проектом РФ, то власти Германии до сих пор говорят, что прокладка газопровода имеет исключительно экономический аспект.

Тем не менее, на переговоры с американцами по поводу "Северного потока-2" Ангеле Меркель, через несколько месяцев покидающей пост канцлера, все же пришлось пойти. Их результатом стало совместное заявление Берлина и Вашингтона, обнародованное вечером 21 июля.

Накануне украинские и мировые СМИ писали об американо-германской "сделке" или "соглашении" по "Северному потоку-2". По факту же обнародован документ, который, скорее, напоминает написанный в очень свободной форме меморандум, с крайне сомнительной обязывающей силой. Потому как минимум в этом аспекте параллели с Будапештским меморандумом, который на практике не смог защитить Украину от российской агрессии, вполне резонны.

Газопровод "Северный поток-2" могут достроить в самые короткие сроки (Фото: GettyImages)

Ключевой момент совместного заявления – обещание Германии "предпринять действия" в случае, если Россия начнет "использовать энергетику как оружие" или совершит "дальнейшие агрессивные действия против Украины". Кроме того, немцы обещают приложить усилия к тому, чтобы на действия РФ при таком сценарии отреагировал и весь Евросоюз, в частности, через введение санкций на экспорт российского газа или другие сферы.

Германия также обещает вложиться в реформирование энергетического сектора Украины, в частности, в "зеленую" энергетику – для этих целей предлагается создать отдельный Зеленый фонд с бюджетом в миллиард долларов, из которых стартовый взнос Германии составит 175 млн долларов.

Среди других обещаний Берлина – помогать в модернизации украинской ГТС и налаживании реверсных поставок газа. А также назначить специального посланника, который будет лоббировать продление контракта на транзит российского газа через Украину, который заканчивается в 2024 году.

Между двух зол

Но особого впечатления на официальный Киев все эти обещания не произвели. Украинский МИД официально инициировал консультации с Еврокомиссией и Германией относительно нарушения принципов Энергетического союза ЕС, соответствующие ноты были направлены в Берлин и Брюссель.

Прежде чем по "Северному потоку-2" пойдет первый газ, нужно будет пройти еще несколько этапов, в частности, сертификацию и страхование. На каждом из них могут возникнуть определенные сложности. В Nord Stream AG ранее заявляли, что до завершения всех работ осталась пара-тройка месяцев. Как минимум физическую прокладку обеих ниток могут завершить в августе, а символически под камеры заварить последний шов хоть на День независимости Украины – это вполне было бы в стиле российских властей.

Официально в Москве заявили, что готовы обсуждать продление транзита газа через Украину и после 2024 года. "Это исключительно вопрос экономической целесообразности и рентабельности", – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

А вот глава российского МИД Сергей Лавров не скрывал своей иронии в отношении обещаний и гарантий, который США и Германия дают Украине. "Поражает – если это правда – договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа в Украину после 2024 года. Знать, Германия сильна…" – сказал он еще до официального обнародования американо-германского заявления.

"США и Германия говорят, что они попросят Россию продолжать платить Украине. Они шутят?", – написало в редакционной статье The Wall Street Journal, раскритиковав внешнюю политику Байдена как таковую. По мнению издания, жесткие заявления американского президента по различным темам затем не сопровождаются реальными дипломатическими шагами, и история с "Северным потоком-2" тому отличное доказательство.

На практике сомнительны не только возможности Берлина эффективно надавить на Москву в вопросе транзита через Украину. В заявление не вошло предложение американцев о так называемом "kill-switch" подходе – обязательство Германии останавливать прокачку газа по "СП-2" на случай расширения агрессии РФ против Украины или других европейских стран.

Если бы такой пункт и был указан, как обеспечить его реализацию – непонятно. Конечные потребители газа, к примеру, те же немецкие заводы, непременно засудили бы свое правительство, если бы оно решило де-факто сорвать их технологические процессы и контракты, перекрыв газовый кран из-за российского наступления на Донбассе.

"В то время как соглашение повышает вероятность ограничения поставок российского газа, его формулировки разочаровывают критиков, в том числе многих американских законодателей, которые говорят, что администрация (Джо Байдена, - ред.) недостаточно сделала для остановки трубопровода", – прокомментировало заявление издание Bloomberg.

Джо Байдена (справа) в США упрекают за то, что легко уступил РФ в вопросе "СП-2" (Фото: GettyImages)

Публично американцы изо всех сил пытались показать, что их действия и заявления согласованы с украинцами – как с главными "пострадавшими" от запуска газопровода.

"Я хочу подчеркнуть, что когда мы общаемся с немецкими партнерами, то мы постоянно говорим и с киевскими коллегами, слушаем их опасения, идеи, данные. Мы делаем все возможное, чтобы наши украинские друзья были обо всем проинформированы", – заявил в интервью РБК-Украина советник Госдепа США Дерек Шолле, приехавший в Киев накануне обнародования заявления 21 июля. В свою очередь спикер МИД Олег Николенко заявил изданию, что к американо-германским переговорам по "СП-2" Украина не привлекалась.

В Госдепе США в целом пытаются представить всю ситуацию как неизбежный выбор между плохим и очень плохим сценарием для Украины. "Это плохая ситуация и плохой трубопровод, но мы должны помочь защитить Украину, и я чувствую, что мы сделали некоторые важные шаги в этом направлении", – заявила на слушаниях в Сенате замгоссекретаря Виктория Нуланд.

О том, что договоренность с США "не решает всех проблем" заявила 21 июля и Ангела Меркель. Но при этом она в целом позитивно оценила финальное решение. А глава немецкого МИД Хайко Маас был еще более оптимистичен. "Хорошо, что мы и США снова разделяем общие цели и убеждения, в том числе в отношении России и энергетической политики, и что мы смогли договориться о конструктивных решениях по вопросу "Северного потока-2", – цитирует его WSJ.

Реальная возможность повлиять на ситуацию вокруг "СП-2" у Германии еще будет. В заявлении говорится о том, что страна будет придерживаться "буквы и духа Третьего энергопакета в отношении "Северного потока-2", что напрямую повлияет на объемы будущей прокачки российского газа.

"Если немецкий регулятор не одобрит сертификацию проектной компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора, "Газпром" сможет претендовать не более чем на 50% мощностей трубы, что автоматически заставит его продолжать транзит через Украину для выполнения долгосрочных контрактов", – пишет российский "Коммерсант".

Не все потеряно

В компании "Оператор ГТС Украины" изданию сказали, что их не привлекали к обсуждению "сделки" между Штатами и Германией. Насколько она основательна, какие именно меры предосторожности и гарантии безопасности для Украины туда заложены – также неизвестно, уточнила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями Ольга Белькова.

"Мы находимся в постоянном диалоге с МИД Украины, предоставили всю необходимую информацию, чтобы очертить, какие именно гарантии необходимы Украине. МИД уже начал формальные консультации по этому поводу. Мы надеемся, что визит президента Украины в Вашингтон добавит ясности и понимания в ситуацию. Сейчас эта сделка выглядит как декларация дальнейших действий, которые четко не описаны", – добавила она.

Заявление по "Северному потоку-2" хоть и стало еще одной вехой на пути перехода этого проекта из разряда "возможного" в "реализованный", но борьба против него все еще продолжается. Значимую роль в ней отыгрывает и украинский "Нафтогаз", как одна из сторон того самого транзитного контракта. Сейчас усилия сосредоточены на вопросах сертификации оператора "СП-2" и его страховании, объяснил РБК-Украина директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Билявский.

"Соглашение между США и Германией – это больше рамочный документ, и все будет зависеть от того, какой конкретикой может быть наполнено его выполнение. "Нафтогаз" продолжает коммуникацию на всех уровнях – как в США, так и с партнерами в Европейском Союзе. Рассчитываем на энергетическую солидарность, ведь это прямо гарантировано в статье 274 Соглашения об ассоциации Украины и ЕС", – сказал Билявский.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко и вовсе считает, что американо-германское заявление в сложившейся ситуации – это возможность для Украины. По его мнению, теперь нужно настаивать на создании группы переговорщиков при участии Германии, США и, возможно, Еврокомиссии. Основная цель – как раз таки лишить Кремль возможности использовать свои газопроводы в качестве "энергетического оружия".

Добиться этого технически не так уж и сложно. Во-первых, нужно подвести все магистрали, по которым Россия поставляет газ в Европу, под действие Третьего энергопакета. Тогда у "Северного потока-2" появится независимый оператор, а половину его мощностей "Газпром" будет вынужден отдавать для прокачки своего ресурса другим компаниям. Во-вторых, важно разрушить его монополию на экспорт.

"Сразу началась бы конкуренция на газопроводном рынке. Это значит, что нужно выбрать лучший маршрут, эффективный тариф. Наша система будет иметь фантастические преимущества перед "Северными потоками". Нам не нужно отбивать инвестиции в 10 миллиардов евро, у нас намного больше гибкости и возможности маневрировать мощностями. Прямую коммерческую конкуренцию украинская ГТС у "СП-2" спокойно выиграет", – добавил эксперт.

Ангела Меркель и Владимир Зеленский не нашли общий язык в вопросе "Северного потока-2" (Фото: GettyImages)

В западных СМИ заявление двух главных союзников по НАТО в отношении "кремлевской трубы" сравнивают с Будапештским меморандумом. Мол, этот документ не несет никакой конкретики и обязательств. Но, как и тогда, "сделка" крупнейших западных игроков – это, по сути, "приглашение" Украины к обсуждению ее потребностей и будущего, заявил Харченко.

"Соглашением этот документ назвать вообще сложно. То, что там прописано, смешно даже рассматривать как компенсацию. Так что это приглашение к дальнейшему разговору: приходите и рассказывайте, что вам на самом деле нужно. Мы вам ничего не должны, но готовы это обсудить. Придут ли с правильной позицией, смогут ли ее донести, я не знаю", – резюмировал он.

Конечно, рассчитывать на то, что Кремль добровольно согласится ограничить свое влияние на Европу и подчинит "потоки" цивилизованным правилам, не приходится. Однако именно на этом сейчас может сыграть Украина, предложив западным партнерам реальные механизмы, как защититься от дальнейшей агрессии России уже на новом фронте. И возможные санкции уже после того как Москва нарушит свои обязательства – явно не самый эффективный из них.