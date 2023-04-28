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Обговорив нарощення оборони на кордоні. Резніков їздив у Сумську область

Фото: Резніков їздив у Сумську область, де обговорив нарощення оборони на кордоні (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Олексій Резніков побував у Сумській області з робочою поїздкою. Під час якої він обговорив плани нарощування оборони на кордоні держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Зокрема, глава Міноборони в Сумській області зустрівся з командувачем Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.

На зустрічі також були присутні начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх, командир ОТУ "Суми" генерал-майор Василь Осипчук та керівники органів місцевого самоврядування.

"Під час розмови було обговорено низку питань щодо стану безпеки в регіоні, а також плани нарощування оборони на кордоні держави. Міністр оборони підкреслив, що оборона країни є найважливішим завданням і зазначив, що ЗСУ та інші складові Сил оборони мають достатній рівень бойової підготовки для виконання завдань за призначенням", - йдеться в повідомленні.

Також під час поїздки Резніков нагородив захисників України за їхню відданість та професіоналізм, а також вручив відзнаки добровольцям, волонтерам та головам міських (селищних) громад.

Фото: Резніков їздив у Сумську область, де обговорив нарощення оборони на кордоні (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Нагадаємо, що прикордоння Сумської області постійно страждає від обстрілів російських окупантів. Які, зокрема, атакують керованими авіабомбами.

Додамо, що у прикордонних з Україною областях (Брянська і Курська), а також в Білорусі росіяни тримають близько 17 тисяч своїх військових.

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Сумська областьОлексій Резніков