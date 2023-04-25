Росія тримає у прикордонні та Білорусі 17 тисяч військових: Наєв про ситуацію на півночі

У прикордонних з Україною областях (Брянська і Курська), а також в Білорусі росіяни тримають близько 17 тисяч своїх військових. Також ворог постійно веде повітряну розвідку для завдання ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

Як розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, ситуація на північних рубежах держави контрольована.

"Водночас, противник продовжує систематично обстріли з артилерії прикордоння Сумської та Чернігівської областей, веде повітряну розвідку з метою завдати вогневе ураження по об’єктах критичної цивільної інфраструктури та викриття нашої системи ППО", - каже Наєв.

За його словами, ворожі авіаудари завдаються переважно по військових об’єктах та інфраструктурі. Але, унаслідок цих ударів є чисельні випадки руйнування цивільних об’єктів та жертв серед місцевого населення.

"До дій на північному напрямку противник залучає два угруповання прикриття державного кордону, які розгорнуті у південній частині білорусі та на територіях Брянської і Курської областей Росії, загальною чисельністю близько 17 тисяч осіб", - повідомив Наєв.

Крім того, на полігонах Білорусі зберігається присутність російського контингенту регіонального угруповання військ загальною чисельністю близько 2800 осіб.

"Тим часом на білоруських військових аеродромах продовжують перебувати літаки та гелікоптери повітряно-космічних сил ЗС РФ. Але, попри це, ми продовжуємо підсилювати Північне угруповання військ, готуємо резерви", - зауважив Наєв.

Він додав, що наші бійці здійснюють моніторинг обстановки, переозброюються на більш сучасні іноземні зразки, вдосконалюють тривалі фортифікаційні споруди, підвищують щільність мінування території прикордонних смуг та проводять навчання.

Нагадаємо, як розповів очільник ГУР МО Кирило Буданов, наразі загроз наступу з напрямку Білорусі не існує. За його словами, наразі Росія використовує територію РБ виключно як полігон.

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