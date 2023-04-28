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Обсудил наращивание обороны на границе. Резников ездил в Сумскую область

Фото: Резников ездил в Сумскую область, где обсудил наращивание обороны на границе (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Алексей Резников побывал в Сумской области с рабочей поездкой. В ходе которой он обсудил планы наращивания обороны на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Объединенных сил ВСУ.

В частности, глава Минобороны в Сумской области встретился с командующим Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

На встрече также присутствовали начальник областной военной администрации Владимир Артюх, командир ОТУ "Сумы" генерал-майор Василий Осипчук и руководители органов местного самоуправления.

"В ходе разговора был обсужден ряд вопросов о состоянии безопасности в регионе, а также планы наращивания обороны на границе государства. Министр обороны подчеркнул, что оборона страны является важнейшей задачей и отметил, что ВСУ и другие составляющие Сил обороны имеют достаточный уровень боевой подготовки для выполнения задач по назначению", - говорится в сообщении.

Также во время поездки Резников наградил защитников Украины за их преданность и профессионализм, а также вручил награды добровольцам, волонтерам и главам городских (поселковых) общин.

Фото: Резников ездил в Сумскую область, где обсудил наращивание обороны на границе (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Напомним, что приграничные Сумской области постоянно страдают от обстрелов российских оккупантов. Которые, в частности, атакуют управляемыми авиабомбами.

Добавим, что в приграничных с Украиной областях (Брянская и Курская), а также в Беларуси россияне держат около 17 тысяч своих военных.

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Сумская областьАлексей Резников