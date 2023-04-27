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Війська РФ знову обстріляли прикордоння Сумської області

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Сумська область, Четвер 27 квітня 2023 21:29
Війська РФ знову обстріляли прикордоння Сумської області Фото: Війська РФ знову обстріляли прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 27 квітня, російські війська обстріляли прикордоння Сумської області. Для обстрілу окупанти застосовували міномети, артилерію і скидали ракети з вертольота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, у період 13:05 до 13:10 війська РФ обстріляли з міномета 120 мм район населеного пункту Середина-Буда. При цьому росіяни з вертольота скинули ракети на територію міста.

При цьому з 14:00 до 14:15 окупанти з РСЗВ обстріляли населений пункт Семенівка.

Крім цього, близько 14:50 загарбники скинули ракети з вертольота в район населеного пункту Бачівськ.

Крім того, з 16:00 до 16:55 зі ствольної артилерії окупанти завдавали ударів у район населеного пункту Грем'яч.

Також з 16:35 до 17:00 з міномета 120 мм росіяни били по населеному пункту Блешня.

У всіх випадках інформація про втрати серед місцевого населення не надходила.

Нагадаємо, росіяни обстріляли територію Сумської області із РСЗВ "Град". Внаслідок ворожої атаки було поранено чоловіка.

Крім цього, російські війська вночі та вранці десять разів обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог атакував з літаків, мінометів та артилерії, зафіксовано 52 "прильоти".

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