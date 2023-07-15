Обговорили формулу миру й не тільки. Зеленський зустрівся з президентом Південної Кореї

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Південної Кореї Юн Сок Йольом, який прибув сьогодні до Києва з неанонсованим візитом.

Про це пише президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"Сьогодні в Україні - президент Республіки Корея Юн Сок Йоль та перша леді Кім Кон Хі. Під час цього візиту - першого в історії наших відносин - ми обговорюємо все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах", - пише Володимир Зеленський.

За словами президента, під час зустрічі сторони порушили питання:

повернення депортованих дорослих й дітей;

реалізацію української формули миру;

підготовки Глобального саміту миру;

продовольчої й енергетичної безпеки;

економічної співпраці.

"Впевнений, що разом ми дамо більше сили нашим народам і глобальним позиціям України та Республіки Корея", - додав Володимир Зеленський.

Підтримка Південної Кореї Україні

Попри те, що Південна Корея - великий експортер зброї, поки що країна виключала можливість відправки летального озброєння Україні, обмежуючись нелетальною допомогою.

Під час візиту до Польщі, Юн Сок Йоль разом з польським колегою Анджеєм Дудою домовились допомагати Україні, а також підписали меморандум про співпрацю в галузі післявоєнного відновлення.

Сьогодні, 15 липня, президент Республіки Корея та перша леді країни прибули з неанонсованим візитом до Києва.