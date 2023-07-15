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До України з неоголошеним візитом прибув президент Південної Кореї

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Субота 15 липня 2023 10:20
До України з неоголошеним візитом прибув президент Південної Кореї Фото: Юн Сок Йоль, президент Південної Кореї та Кім Кен Хі, перша леді країни (flickr)
Автор: Сергій Пишкін

До України з неоголошеним візитом прибув президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та його перша леді Кім Кен Хі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Згідно з даними видання, яке посилається на канцелярію лідера країни, під час візиту до України Юн вже відвідав Бучу та Ірпінь в Києві.

Очікується, що найближчим часом Юн також зустрінеться з президентом Володимиром Зеленський й обговорить подальшу допомогу, а також післявоєнну відбудову України.

"Цей візит завершує двоетапну поїздку, під час якої він раніше відвідав Литву на саміт Організації Північноатлантичного договору, а потім відвідав Польщу з офіційним візитом", - пише видання.

Варто додати, що Офіс генерального прокурора підтвердив візит президента Південної Кореї.

"Сьогодні ми відвідали Бучу, щоб на власні очі побачити наслідки людожерської тактики Росії, спрямованої на знищення мирних українців. За 33 дні окупації Бучі тут були вчинені всі види воєнних злочинів. Серед них - катування, розстріли цивільних та евакуаційних колон, сексуальне насильство", - заявив генпрокурор Андрій Костін.

Фото: Юн Сок Йоль, президент Південної Кореї та Кім Кен Хі, перша леді країни (t.me/pgo_gov_ua)

Підтримка Південної Кореї Україні

Південна Корея - великий експортер зброї. Водночас країна досі виключала можливість відправки летального озброєння Україні, обмежуючись нелетальною допомогою.

Вперше президент України Володимир Зеленський та Йоль зустрілися у травні на полях саміту лідерів G7 у Японії, після чого Сеул пообіцяв надати Україні обладнання для розмінування та додаткову гуманітарну допомогу.

Також під час візиту до Польщі, Юн домовився з президентом Аднжеєм Дудою допомагати Україні та підписав меморандум про співпрацю в галузі післявоєнного відновлення.

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