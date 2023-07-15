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Обсудили формулу мира и не только. Зеленский встретился с президентом Южной Кореи

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Суббота 15 июля 2023 14:37
Обсудили формулу мира и не только. Зеленский встретился с президентом Южной Кореи Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Южной Кореи Юн Сок Йолем, прибывшим сегодня в Киев с неанонсированным визитом.

Об этом пишет президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Сегодня в Украине - президент Республики Корея Юн Сок Йоль и первая леди Ким Кон Хи. Во время этого визита - первого в истории наших отношений - мы обсуждаем все то, что важно для нормальной и безопасной жизни людей, для международного порядка, основанного на правилах", - пишет Владимир Зеленский.

По словам президента, во время встречи стороны подняли вопросы:

  • возвращения депортированных взрослых и детей;
  • реализации украинской формулы мира;
  • подготовки Глобального саммита мира;
  • продовольственной и энергетической безопасности;
  • экономического сотрудничества.

"Уверен, что вместе мы дадим больше силы нашим народам и глобальным позициям Украины и Республики Корея", - добавил Владимир Зеленский.

Поддержка Южной Кореи Украины

Несмотря на то, что Южная Корея - крупный экспортер оружия, пока что страна исключала возможность отправки летального вооружения Украине, ограничиваясь нелетальной помощью.

Во время визита в Польшу Юн Сок Йоль вместе с польским коллегой Анджеем Дудой договорились помогать Украине, а также подписали меморандум о сотрудничестве в области послевоенного восстановления.

Сегодня, 15 июля, президент Республики Корея и первая леди страны прибыли с неанонсированным визитом в Киев.

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