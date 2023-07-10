Південна Корея надала Україні нелетальну допомогу, - CNN

Південна Корея надала нелетальну допомогу для України, яка бореться проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Про це виданню повідомили у Міністерстві національної оборони Південної Кореї, не надавши додаткових подробиць.

Зазначимо, що раніше Associated Press наводило слова президента Південної Кореї Юн Сук Йоля, який заявив, що країна надаватиме Україні подальшу гуманітарну та фінансову підтримку, включаючи обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги.

Допомога Україні від Південної Кореї

Південна Корея - це великий експортер зброї. Країна досі виключала можливість відправки летального озброєння Україні, посилаючись на ділові зв'язки з Росією та вплив Москви на КНДР.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський та Йоль вперше зустрілися у травні на полях саміту лідерів G7 у Японії, після чого Сеул пообіцяв надати Україні обладнання для розмінування та додаткову гуманітарну допомогу.

Також український президент просив у Сеула військову підтримку, зокрема зенітні системи, для відбиття атак РФ.

Додамо, що у травні Wall Street Journal писало, що Південна Корея направила в Україну сотні тисяч снарядів.

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