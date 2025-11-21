До обговорення мирного плану з США залучені Буданов та Іващенко, - джерело

За інформацією співрозмовника, Буданов, Іващенко та Умєров зранку вели переговори з американською делегацією щодо мирного плану.

Зустріч уже завершена.

Тим часом Умєров у своєму Телеграм-каналі підтвердив, що провів зустріч з американською делегацією на чолі з генералом Деніелом Дрісколлом.

За його словами, від української сторони участь взяли:

перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський,

начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов,

очільник ГУР МОУ Кирило Буданов,

голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко,

керівник Апарату РНБО Анатолій Баргилевич,

заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький.

"Продовжили консультації, які розпочалися вчора на рівні президента України. Говорили про підходи до відновлення справедливого миру, порядок наступних кроків та реалістичні формати подальшого діалогу", - написав Умєров.

За його словами, Україна "уважно вивчає кожну пропозицію партнерів і чітко артикулює власну позицію".

"Жодних рішень поза рамками суверенітету, безпеки людей і наших червоних ліній не існує й існувати не може. Це основа будь-яких обговорень", - підсумував секретар РНБО.

Що відомо про "мирний план" США

Протягом останнього місяця спецпредставник президента США Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо працювали над мирним планом щодо України, обговорюючи його з російською стороною.

Вчора стало відомо, що президент Володимир Зеленський ознайомився з пропозиціями, провівши переговори з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.

За даними ЗМІ, документ має 28 пунктів. Серед них фактично передача росіянам Донбасу, зниження української армії до 600 тисяч та зобов'язання Києва ніколи не вступати до НАТО, а Аляснсу - ніколи не приймати до себе Україну.

Білий дім не підтверджує і не розкриває цих пунктів, але заявляє, що план підтримує президент Дональд Трамп і вважає його прийнятним для обох сторін.

Європейські лідери вже назвали план Трампа "капітуляцією України" через відсутність реальних поступок Росії і готують свій варіант щодо кроків для врегулювання російсько-української війни.