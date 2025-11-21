К обсуждению мирного плана с США привлечены Буданов и Иващенко, - источник

По информации собеседника, Буданов, Иващенко и Умеров утром вели переговоры с американской делегацией по мирному плану.

Встреча уже завершена.

Между тем, Умеров в своем Телеграм-канале подтвердил, что провел встречу с американской делегацией во главе с генералом Дэниелом Дрисколлом.

По его словам, от украинской стороны приняли участие:

первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский,

начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов,

руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов,

глава Службы внешней разведки Олег Иващенко,

руководитель Аппарата СНБО Анатолий Баргилевич,

заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий.

"Продолжили консультации, которые начались вчера на уровне президента Украины. Говорили о подходах к восстановлению справедливого мира, порядке последующих шагов и реалистичных форматах дальнейшего диалога", - написал Умеров.

По его словам, Украина "внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует собственную позицию".

"Никаких решений вне рамок суверенитета, безопасности людей и наших красных линий не существует и существовать не может. Это основа каких-либо обсуждений", - подытожил секретарь СНБО.

Что известно о "мирном плане" США

В течение последнего месяца спецпредставитель президента США Стив Виткофф и госсекретарь Марко Рубио работали над мирным планом по Украине, обсуждая его с российской стороной.

Вчера стало известно, что президент Владимир Зеленский ознакомился с предложениями, проведя переговоры с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

По данным СМИ, документ имеет 28 пунктов. Среди них фактически передача россиянам Донбасса, снижение украинской армии до 600 тысяч и обязательства Киева никогда не вступать в НАТО, а Аляснсу никогда не принимать к себе Украину.

Белый дом не подтверждает и не раскрывает эти пункты, но заявляет, что план поддерживает президент Дональд Трамп и считает его приемлемым для обеих сторон.

Европейские лидеры уже назвали план Трампа "капитуляцией Украины" из-за отсутствия реальных уступок России и готовят свой вариант шагов по урегулированию российско-украинской войны.