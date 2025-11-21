RU

К обсуждению мирного плана с США привлечены Буданов и Иващенко, - источник

Фото: встреча украинской и американской делегаций в Киеве 21 ноября (t.me/umerov_rustem/199)
Автор: Мария Кучерявец, Милан Лелич

К обсуждению мирного плана США привлечены украинские разведчики. Речь идет о руководителе ГУР МО Кирилле Буданове и главе Службы внешней разведки Олеге Иващенко.

Об этом сообщил источник РБК-Украина.

По информации собеседника, Буданов, Иващенко и Умеров утром вели переговоры с американской делегацией по мирному плану.

Встреча уже завершена.

Между тем, Умеров в своем Телеграм-канале подтвердил, что провел встречу с американской делегацией во главе с генералом Дэниелом Дрисколлом.

По его словам, от украинской стороны приняли участие:

  • первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский,
  • начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов,
  • руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов,
  • глава Службы внешней разведки Олег Иващенко,
  • руководитель Аппарата СНБО Анатолий Баргилевич,
  • заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий.

"Продолжили консультации, которые начались вчера на уровне президента Украины. Говорили о подходах к восстановлению справедливого мира, порядке последующих шагов и реалистичных форматах дальнейшего диалога", - написал Умеров.

По его словам, Украина "внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует собственную позицию".

"Никаких решений вне рамок суверенитета, безопасности людей и наших красных линий не существует и существовать не может. Это основа каких-либо обсуждений", - подытожил секретарь СНБО.

Что известно о "мирном плане" США

В течение последнего месяца спецпредставитель президента США Стив Виткофф и госсекретарь Марко Рубио работали над мирным планом по Украине, обсуждая его с российской стороной.

Вчера стало известно, что президент Владимир Зеленский ознакомился с предложениями, проведя переговоры с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

По данным СМИ, документ имеет 28 пунктов. Среди них фактически передача россиянам Донбасса, снижение украинской армии до 600 тысяч и обязательства Киева никогда не вступать в НАТО, а Аляснсу никогда не принимать к себе Украину.

Белый дом не подтверждает и не раскрывает эти пункты, но заявляет, что план поддерживает президент Дональд Трамп и считает его приемлемым для обеих сторон.

Европейские лидеры уже назвали план Трампа "капитуляцией Украины" из-за отсутствия реальных уступок России и готовят свой вариант шагов по урегулированию российско-украинской войны.

Больше о "мирном плане США", его деталях, а также "агрессивном графике" - в отдельном материале РБК-Украина.

