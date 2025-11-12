Оберуть разом з G7. Нову наглядову раду "Енергоатома" представлять протягом тижня

Зазначено, що за дорученням прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у взаємодії з партнерами країн G7 протягом тижня подасть на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу Наглядової ради АТ “НАЕК “Енергоатом”.

Відомо, що вже розпочато роботу зі списками можливих кандидатів, а радник, який допомагає міністерству, вже обраний.

В умовах повномасштабної війни Наглядова Рада державної енергетичної компанії має відповідати не лише за стратегічний розвиток, а й за:

антикризове управління,

своєчасну реакцію на ризики,

забезпечення безпеки та сталості роботи компанії.

Оновлення складу Ради спрямоване саме на посилення цих функцій, а також на забезпечення швидкої взаємодії компанії з антикорупційними та аудиторськими органами, міжнародними партнерами та суспільством.

Йдеться про необхідність адаптації системи корпоративного управління до нових викликів - швидших рішень, антикризових механізмів і посиленої відповідальності.

Розуміючи непричетність Наглядової Ради до будь-яких дій, які стали предметом уваги правоохоронних органів, Міністерство розраховує на їхню подальшу професійну підтримку у перехідний період - зокрема, у передачі матеріалів, документації та аналітичних напрацювань, необхідних для швидкого запуску роботи нового складу Ради.

Міністерство також відзначає, що перша Наглядова рада допомогла сформувати перші процеси та рамку сучасного корпоративного управління.

"Ми вдячні її членам за внесок у створення основи для подальшої трансформації компанії", - зазначили в міністерстві.

Аудит “Енергоатому”

Паралельно, за дорученням уряду, Державна аудиторська служба розпочала всебічний аудит “Енергоатому” у зв’язку з оприлюдненими НАБУ фактами: аудит закупівель має бути проведений у строк до 15 робочих днів, повний аудит компанії - у строк до 90 робочих днів.

Матеріали будуть передані правоохоронним та антикорупційним органам. Звіт буде представлений уряду після завершення роботи аудиторів

Зазначається, що швидке ухвалення рішень у ситуації з “Енергоатомом” є важливим не лише для внутрішньої стабільності, а й для виконання Україною зобов’язань перед МВФ, Світовим банком і ЄС.

"Це демонструє готовність держави діяти за міжнародними стандартами та захищати інвестиції партнерів навіть у складних умовах", - додали в міністерстві.