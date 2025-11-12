Выберут вместе с G7. Новый наблюдательный совет "Энергоатома" представят в течение недели

В течение недели правительству представят предложения по новому составу Наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом". Обновление совета направлено на усиление антикризисного управления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики, досуга и сельского хозяйства.
Указано, что по поручению премьер-министра Украины Юлии Свириденко Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства во взаимодействии с партнерами стран G7 в течение недели подаст на утверждение правительства предложения по новому составу Наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом".
Известно, что уже начата работа со списками возможных кандидатов, а советник, который помогает министерству, уже избран.
В условиях полномасштабной войны Наблюдательный Совет государственной энергетической компании должен отвечать не только за стратегическое развитие, но и за:
Обновление состава Совета направлено именно на усиление этих функций, а также на обеспечение быстрого взаимодействия компании с антикоррупционными и аудиторскими органами, международными партнерами и обществом.
Речь идет о необходимости адаптации системы корпоративного управления к новым вызовам - более быстрым решениям, антикризисным механизмам и усиленной ответственности.
Понимая непричастность Наблюдательного Совета к любым действиям, которые стали предметом внимания правоохранительных органов, Министерство рассчитывает на их дальнейшую профессиональную поддержку в переходный период - в частности, в передаче материалов, документации и аналитических наработок, необходимых для быстрого запуска работы нового состава Совета.
Министерство также отмечает, что первый Наблюдательный совет помог сформировать первые процессы и рамку современного корпоративного управления.
"Мы благодарны его членам за вклад в создание основы для дальнейшей трансформации компании", - отметили в министерстве.
Параллельно, по поручению правительства, Государственная аудиторская служба начала всесторонний аудит "Энергоатома" в связи с обнародованными НАБУ фактами: аудит закупок должен быть проведен в срок до 15 рабочих дней, полный аудит компании - в срок до 90 рабочих дней.
Материалы будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам. Отчет будет представлен правительству после завершения работы аудиторов.
Отмечается, что быстрое принятие решений в ситуации с "Энергоатомом" является важным не только для внутренней стабильности, но и для выполнения Украиной обязательств перед МВФ, Всемирным банком и ЕС.
"Это демонстрирует готовность государства действовать по международным стандартам и защищать инвестиции партнеров даже в сложных условиях", - добавили в министерстве.
В этот понедельник НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в НАЭК "Энергоатом".
По данным следствия, компания фактически находилась под контролем организованной преступной группировки, которая требовала от подрядчиков "откаты" 10-15% от стоимости контрактов.
Часть средств отмывали через офис в центре Киева, принадлежащий семье бывшего нардепа Андрея Деркача. Среди фигурантов дела был тогдашний министр энергетики Герман Галущенко.
На фоне расследования президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что очищение "Энергоатома" от коррупции является приоритетной задачей государства.
Вчера наблюдательный совет компании провел специальное заседание из-за коррупционного скандала, а Кабмин досрочно прекратил полномочия членов совета.
Сегодня утром премьер-министр Юлия Свириденко сообщила об отстранении Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.
