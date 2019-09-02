Объем наличной гривны за 23 года увеличился более чем в 100 раз

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Сегодня отмечается день рождения гривны

Объем наличных денег в обращении с 2 сентября 1996 года, когда булав введена национальная валюта Украины, до июля 2019 года увеличился в 127 раз, с 3,1 млрд грн до 393,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Facebook.

Как отмечается в сообщении, денежная реформа длилась всего две недели - с 2 до 16 сентября 1996 года. В этот период продолжался обмен рублей на гривну (100 000 карбованцев=1 гривна), а после 16 сентября 1996 года единственным средством платежа на территории Украины стала гривна.

На момент замены одной денежной единицы на другую в обращении находилось 338,1 трлн. рублей. В результате перехода на гривню было изъято 97% эмитированных к этому карбованцев (327,9 трлн крб.), а НБУ ввел в наличное обращение банкноты гривны на сумму свыше 3,1 млрд грн.

По данным НБУ, сейчас в наличном обращении страны находится наличных на общую сумму 393,8 млрд грн, в том числе банкнот - 391,3 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет - 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.).

#hryvnia #гривна в этом Году украинской гривне исполняется 23 года Именно 23 года назад – 2 сентября 1996 года гривна заменила украинские карбованцы и стала национальной валютой Украины. Денежная реформа продолжалась всего две недели – с 2 до 16 сентября 1996 года. В этот период продолжался обмен рублей на гривну (100 000 карбованцев=1 гривна), а после 16 сентября 1996 года единственным средством платежа на территории Украины стала гривна. На момент замены одной денежной единицы на другую в обращении находилось 338,1 трлн. рублей. В результате перехода на гривню было изъято 97% эмитированных к этому карбованцев (327,9 трлн. руб.), зато Национальный банк Украины ввел в наличный оборот банкноты гривны на сумму свыше 3,1 млрд. грн. Сейчас в наличном обращении страны находится наличных на общую сумму 393,8 млрд грн, в том числе банкнот – 391,3 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет – 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.). За эти годы гривна стала настоящим символом украинской государственности. Национальная валюта – ее банкноты и монеты – это то, с чем каждый украинец имеет дело ежедневно, независимо от места нахождения, профессии или возраста. Поэтому для Национального банка особенно важно, чтобы гривна была высококачественной, защищенной и надежной, а расчеты с ней – комфортными. Для этого Национальный банк заботится о развитии гривны. Так, началась оптимизация банкнотно-монетного ряда гривны, в результата которой количество номиналов сократится с 17 до 12 – из обращения исчезнут «серебристые» 1, 2 и 5 копеек; постепенно изыматься 25 копеек; мелкие банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен станут монетами; в кошельках появится новая банкнота самого высокого номинала 1000 гривен. Все эти изменения повысят удобство расчетов с национальной валютой для граждан и бизнеса: https://bit.ly/2FuKV5e Также сегодня предлагаем вам узнать несколько интересных фактов о банкоти и монеты нашей национальной валюты, о ее истории, настоящем и будущем. Больше об истории гривны: https://bit.ly/348g890 Опубликовано Национальный банк Украины Пятница, 30 августа 2019 г.

Напомним, Национальный банк Украины изымает из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Монеты перестанут быть платежным средством с 1 октября 2019 года. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен.