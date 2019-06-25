НБУ изымает из обращения монеты мелких номиналов

Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Монеты больше не будут платежным средством

Национальный банк Украины изымает из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Смолий сообщил, что также из обращения постепенно будет изыматься монета номиналом 25 копеек, которая пока остается платежным средством.

По данным пресс-службы НБУ, монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством 1 октября 2019 года. Граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

Для облегчения наличных расчетов в Украине могут применяться правила округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары (работы, услуги) к суммам, кратным 10 копейкам.

Напомним, решение о введении в обращение монет номиналом 1, 2, а также 5 и 10 гривен было представлено Нацбанком в марте 2018 года.

В конце апреля 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривны.

В январе 2019 года глава НБУ Яков Смолий сообщил о том, что Национальный банк в текущем году отчеканит по 100 млн штук монет номиналом 5 и 10 гривен.