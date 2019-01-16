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Глава НБУ рассказал о дальнейшей судьбе банкнот и монет номиналом от 1 до 10 грн

Новости » Экономика    16.01.2019 - 15:18
Глава НБУ рассказал о дальнейшей судьбе банкнот и монет номиналом от 1 до 10 грн
Фото: монеты номиналом 1 и 2 грн (пресс-служба НБУ)

Бумажные банкноты номиналом от 1 до 10 грн будут выпускать только для коллекционеров

Национальный банк Украины планирует постепенно полностью заменить бумажные банкноты от 1 до 10 грн монетами. Об этом на брифинге сообщил председатель НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, денежный ряд, который в прошлом году презентовал НБУ, предусматривает введение в оборот монет номиналом 5 и 10 грн. В то же время, по его словам, в 2019 году монета номиналом 10 грн точно не будет выпускаться, а 5 грн - еще под вопросом.

"Относительно монет 1 и 2 гривны, безусловно, обращение является более долговременным, чем бумажные банкноты, которые изнашиваются... Изготовление монет и их обращение значительно дешевле для НБУ, чем банкноты", - сказал он.

Смолий также сообщил, что бумажные банкноты номиналом от 1 до 10 грн НБУ будет выпускать только для коллекционеров. "Они не будут выпускаться в обращение", - сказал глава НБУ.

Напомним, решение о введение в обращение монет номиналом 1, 2, а также 5 и 10 гривен были представлены нацбанком в марте 2018 года.

В конце апреля 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривны.

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