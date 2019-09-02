Обсяг готівкової гривні за 23 роки збільшився більш ніж у 100 разів

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Сьогодні відзначається день народження гривні

Обсяг готівки в обігу з 2 вересня 1996 року, коли булав введена національна валюта України, до липня 2019 року збільшився у 127 разів з 3,1 млрд грн до 393,8 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Національного банку у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, грошова реформа тривала всього два тижні - з 2 до 16 вересня 1996 року. У цей період тривав обмін карбованців на гривню (100 000 карбованців=1 гривня), а після 16 вересня 1996 року єдиним засобом платежу на території України стала гривня.

На момент заміни однієї грошової одиниці на іншу в обігу перебувало 338,1 трлн. карбованців. У результаті переходу на гривню було вилучено 97% емітованих до цього карбованців (327,9 трлн крб.), натомість НБУ ввів у готівковий обіг банкноти гривні на суму понад 3,1 млрд грн.

За даними НБУ, зараз у готівковому обігу країни перебуває готівки на загальну суму 393,8 млрд грн, зокрема банкнот - 391,3 млрд грн (2,8 млрд шт.) та монет - 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.).

#hryvnia #гривня Цьогоріч українській гривні виповнюється 23 роки Саме 23 роки тому – 2 вересня 1996 року – гривня замінила українські карбованці і стала національною валютою України. Грошова реформа тривала всього два тижні – з 2 до 16 вересня 1996 року. У цей період тривав обмін карбованців на гривню (100 000 карбованців=1 гривня), а після 16 вересня 1996 року єдиним засобом платежу на території України стала гривня. На момент заміни однієї грошової одиниці на іншу в обігу перебувало 338,1 трлн. карбованців. У результаті переходу на гривню було вилучено 97% емітованих до цього карбованців (327,9 трлн. крб.), натомість Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноти гривні на суму понад 3,1 млрд. грн. Зараз у готівковому обігу країни перебуває готівки на загальну суму 393,8 млрд грн, зокрема банкнот – 391,3 млрд грн (2,8 млрд шт.) та монет – 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.). За ці роки гривня стала справжнім символом української державності. Національна валюта – її банкноти і монети – це те, з чим кожен українець має справу щодня, незалежно від місця знаходження, професії чи віку. Тому для Національного банку особливо важливо, щоб гривня була високоякісною, захищеною і надійною, а розрахунки з нею – комфортними. Для цього Національний банк дбає про розвиток гривні. Так, розпочалася оптимізація банкнотно-монетного ряду гривні, у результату якої кількість номіналів скоротиться з 17 до 12 – з обігу зникнуть «сріблясті» 1, 2 та 5 копійок; поступово вилучатимуться 25 копійок; дрібні банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень стануть монетами; у гаманцях з’явиться нова банкнота найвищого номіналу 1000 гривень. Усе ці зміни підвищать зручність розрахунків із національною валютою для громадян та бізнесу: https://bit.ly/2FuKV5e Також сьогодні пропонуємо вам дізнатися кілька цікавих фактів про банкоти та монети нашої національну валют, про її історію, сьогодення та майбутнє. Більше про історію гривні: https://bit.ly/348g890 Опубліковано Національний банк України Пʼятниця, 30 серпня 2019 р.

Нагадаємо, Національний банк України вилучає з обігу монети номіналом1, 2 и 5 копійок. Монети перестануть бути платіжним засобом 1 жовтня 2019 року. Як зазначив голова НБУ Яків Смолій, після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 25 жовтня вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень. За дизайном ця банкнота наслідує банкноти нового модернізованого покоління гривні - оновлені 20, 100 та 500 гривен.