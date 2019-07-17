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НБУ назвал самую популярную гривневую купюру

Новости » Экономика    17.07.2019 - 12:50
НБУ назвал самую популярную гривневую купюру
Фото: конверт с деньгами (РБК-Украина)

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 200 грн

В наличном обращении в Украине на 1 июля 2019 года находилось наличности на общую сумму 393,8 млрд грн, в том числе банкнот - 391,3 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет - 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

Как отметили в НБУ, в сравнении с началом года денежная наличность в обращении уменьшилась на 6,4 млрд грн (или на 1,6%).

"Такая тенденция связана со стабильным трендом роста популярности безналичных расчетов", - говорится в сообщении.

Больше всего по количеству в наличном обороте Украины находится банкнот номиналом 200 гривен и разменных монет номиналом 10 копеек (23% и 29% соответственно). Среднее количество банкнот на одного украинца составляла 67 штук, а монет различных номиналов (разменных и оборотных) - 314 штук.

НБУ назвал самую популярную гривневую купюру

Напомним, Национальный банк Украины изымает из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Монеты перестанут быть платежным средством с 1 октября 2019 года. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен

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