Обновленный "Оппоблок" назвал своих кандидатов на выборах

В ходе форума объединенных оппозиционных сил "Доверяй Делам" объединение назвало своих кандидатов на выборах в Верховную раду Украины, которые состоятся 21 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, в ходе форума партия представила команду, которая поведет "Оппозиционный блок" на парламентские выборы, а также презентовала основные пункты партийной программы.

Фото: съезд

Партия "Оппозиционный блок" выдвинула 225 кандидатов в списке по общегосударственному избирательному округу. Среди кандидатов:

Евгений Мураев - депутат Верховной рады; Александр Вилкул - депутат Верховной рады, экс-вице-премьер-министр; Геннадий Кернес - мэр Харькова; Геннадий Труханов - мэр Одессы; экс-депутат парламента; Вадим Новинский - депутат Рады, представитель Украины в ПАСЕ; Вадим Бойченко - мэр Мариуполя; Владимир Буряк - мэр Запорожья; Богдан Андреев - мэр Ужгорода; Ульяна Ткаченко - депутат Хмельницкого областного совета от партии "За конкретные дела"; Владимир Пилипенко - экс-депутат Верховной рады.

Партией также выдвинуты следующие кандидаты-лидеры местного самоуправления: Игорь Плехов - мэр Рени, Анатолий Вершина - мэр Павлограда, Владимир Максим - мэр Краснограда, Егор Семенков - заместитель главы Запорожского облсовета, Игорь Котилевський - мэр Токмака, Михаил Жовнир - мэр Теплодара, Иван Столбовой - мэр Балаклеи, Сергей Удалов – глава Черноморской ОТГ.

Напомним, в пятницу, 7 июня, "Оппозиционный блок", партия "Наши" депутата Евгения Мураева, "Видродження", партия Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса "Доверяй делам" ("партия мэров") и партия "Мира и развития" объединились для участия в досрочных выборах в Раду.

Отметим, глава политсовета "Видродження" Владимир Пилипенко анонсировал, что в ближайшее время состоится объединительный съезд, на котором будет создана организационная структура с единым партийным руководством.

Как писало РБК-Украина ранее, партия "Оппозиционная платформа - За життя" 6 июня представила список кандидатов в депутаты на выборы в украинский парламент.

Добавим также, в понедельник партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко представила первую пятерку из списка кандидатов от политсилы на внеочередных выборах в ВР. В пятерку, кроме Тимошенко, вошли депутат Верховной рады, экс-глава Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута; экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко и нардепы Сергей Соболев и Елена Кондратюк.