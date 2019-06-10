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Оновлений "Опоблок" назвав своїх кандидатів на виборах


У понеділок відбувся форум об'єднаних опозиційних сил

У ході форуму об'єднаних опозиційних сил "Довіряй Справам" об'єднання назвало своїх кандидатів на виборах до Верховної ради України, які відбудуться 21 липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, в ході форуму партія представила команду, яка поведе "Опозиційний блок" на парламентські вибори, а також презентувала основні пункти партійної програми.

 Фото: з'їзд

Партія "Опозиційний блок" висунула 225 кандидатів у списку по загальнодержавному виборчому округу. Серед кандидатів:

  1. Євген Мураєв - депутат Верховної ради;
  2. Олександр Вілкул - депутат Верховної ради, екс-віце-прем'єр-міністр;
  3. Геннадій Кернес - мер Харкова;
  4. Геннадій Труханов - мер Одеси; екс-депутат парламенту;
  5. Вадим Новинський - депутат Ради, представник України в ПАРЄ;
  6. Вадим Бойченко - мер Маріуполя;
  7. Володимир Буряк - мер Запоріжжя;
  8. Богдан Андрєєв - мер Ужгорода;
  9. Уляна Ткаченко - депутат Хмельницької обласної ради від партії "За конкретні справи";
  10. Володимир Пилипенко - екс-депутат Верховної ради.

Партією також висунуті наступні кандидати-лідери місцевого самоврядування: Ігор Плєхов - мер Рені, Анатолій Вершина - мер Павлограда, Володимир Максим - мер Краснограда, Єгор Семенков - заступник глави Запорізької облради, Ігор Котилевський - мер Токмака, Михайло Жовнір - мер Теплодара, Іван Столбовий - мер Балаклії, Сергій Удалов - голова Чорноморської ОТГ.

Нагадаємо, раніше п'ять опозиційних партій "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", партія "Наші", партія "Відродження" та партія "Довіряй Справам" підписали Меморандум про об'єднання.

Нагадаємо, в п'ятницю, 7 червня, "Опозиційний блок", партія "Наші" депутата Євгена Мураєва, "Відродження", партія Геннадія Труханова та Геннадія Кернеса "Довіряй справам" ("партія мерів") і партія "Миру і розвитку" об'єдналися для участі в дострокових виборах у Раду.

Відзначимо, глава політради "Відродження" Володимир Пилипенко анонсував, що найближчим часом відбудеться об'єднавчий з'їзд, на якому буде створена організаційна структура з єдиним партійним керівництвом.

Як писало РБК-Україна раніше, партія "Опозиційна платформа - За життя" 6 червня представила список кандидатів у депутати на вибори до українського парламенту.

Додамо також, в понеділок партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко представила першу п'ятірку зі списку кандидатів від політсили на позачергових виборах до ВР. У п'ятірку, крім Тимошенко, увійшли депутат Верховної ради, екс-глава Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута; екс-глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко та нардепи Сергій Соболєв та Олена Кондратюк.

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