Об'ємна зачіска і масивні плечі: Могилевська здивувала яскравим образом у стилі 80-х

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Могилевська

Біла сорочка і чорна спідниця

Біла атласна сорочка з акцентованими плечима з підплечниками - класика жанру power dressing, яка символізує силу і впевненість жінки. Розстебнута лінія ґудзиків створює баланс між строгим одягом і легкою провокацією.

Співачка Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Доповнити лук артистка вирішила класичною чорною спідницею з матової тканини. Така спідниця слугує ідеальною контрастною основою для білого об'ємного верху. Вона "заземлює" зухвалість і пишність білої сорочки та масивних прикрас.

Строгий чорний низ підкреслює талію і робить акцент на ногах, особливо завдяки сітчастим колготкам і високим підборам, надаючи образу стрункості та елегантності.

Наталія Могилевська показала цікавий лук (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Взуття

Завершують лук туфлі на високих підборах з анімалістичним принтом - ще одна характерна ознака моди того періоду.

Аксесуари

На окрему увагу заслуговують аксесуари. Масивне золоте кольє і великі сережки-кільця відсилають до ікон стилю минулого століття, коли прикраси відігравали не менш важливу роль, ніж сам одяг.

Нижня частина образу - сітчасті колготки - додають композиції драматизму та артистичної свободи. Такі елементи часто використовували зірки поп-сцени 80-х, щоб підкреслити бунтарський дух і сміливість.

Могилевська здивувала образом у дусі 80-х (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Зачіска

Образ Могилевської є стилістично цілісним і насиченим символами тієї епохи. Зачіска - пишні завиті локони, зібрані у високу укладку - одразу викликає асоціації з образами зірок 80-х.

Обставини, в яких зроблені фото, - мікрофони, дроти, студійне світло - лише підсилює враження, що це частина творчого проєкту: зйомки кліпу або фотосесії для нового синглу.

Співачка показала "лук" у стилі 80-х (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ретро як інструмент самовираження

Образ Могилевської - це не просто данина моді, а приклад того, як ретро-естетика може працювати на сучасний меседж.

У ньому поєднані гламур, артистизм, сміливість і гра з культурними кодами. І хоча це звернення до минулого, сам підхід цілком актуальний - у моді знову панують об'єми, блиск, акцентовані деталі та яскравий макіяж.

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)