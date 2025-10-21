Об'ємна зачіска і масивні плечі: Могилевська здивувала яскравим образом у стилі 80-х
Наталія Могилевська вразила шанувальників ефектним ретро-"луком", натхненним модою 80-х років.
Який "лук" вибрала Могилевська
Який "лук" вибрала Могилевська
Біла сорочка і чорна спідниця
Біла атласна сорочка з акцентованими плечима з підплечниками - класика жанру power dressing, яка символізує силу і впевненість жінки. Розстебнута лінія ґудзиків створює баланс між строгим одягом і легкою провокацією.
Співачка Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Доповнити лук артистка вирішила класичною чорною спідницею з матової тканини. Така спідниця слугує ідеальною контрастною основою для білого об'ємного верху. Вона "заземлює" зухвалість і пишність білої сорочки та масивних прикрас.
Строгий чорний низ підкреслює талію і робить акцент на ногах, особливо завдяки сітчастим колготкам і високим підборам, надаючи образу стрункості та елегантності.
Наталія Могилевська показала цікавий лук (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Взуття
Завершують лук туфлі на високих підборах з анімалістичним принтом - ще одна характерна ознака моди того періоду.
Аксесуари
На окрему увагу заслуговують аксесуари. Масивне золоте кольє і великі сережки-кільця відсилають до ікон стилю минулого століття, коли прикраси відігравали не менш важливу роль, ніж сам одяг.
Нижня частина образу - сітчасті колготки - додають композиції драматизму та артистичної свободи. Такі елементи часто використовували зірки поп-сцени 80-х, щоб підкреслити бунтарський дух і сміливість.
Могилевська здивувала образом у дусі 80-х (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Зачіска
Образ Могилевської є стилістично цілісним і насиченим символами тієї епохи. Зачіска - пишні завиті локони, зібрані у високу укладку - одразу викликає асоціації з образами зірок 80-х.
Обставини, в яких зроблені фото, - мікрофони, дроти, студійне світло - лише підсилює враження, що це частина творчого проєкту: зйомки кліпу або фотосесії для нового синглу.
Співачка показала "лук" у стилі 80-х (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Ретро як інструмент самовираження
Образ Могилевської - це не просто данина моді, а приклад того, як ретро-естетика може працювати на сучасний меседж.
У ньому поєднані гламур, артистизм, сміливість і гра з культурними кодами. І хоча це звернення до минулого, сам підхід цілком актуальний - у моді знову панують об'єми, блиск, акцентовані деталі та яскравий макіяж.
Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
