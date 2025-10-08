"За що ви так?": Могилевську звинуватили в носінні підробок бренду J’amemme: дизайнерка обурена

У мережі розгорівся модний скандал. Засновниця українського бренду J’amemme - дизайнерка Юлія Ярмолюк - публічно заявила, що співачка Наталія Могилевська з’явилася на публіці у вбранні, яке, за її словами, є копією фірмової сукні бренду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Юлії.

Так, Ярмолюк оприлюднила фото Могилевської в чорній сукні з великою квіткою на животі, яка, як зазначає дизайнерка, нагадує одну з її оригінальних моделей J’amemme.

Поруч на знімку - артистка MamaRika, що позує у схожій сукні білого кольору.

Дизайнерка наголосила, що такі випадки - це порушення авторських прав дизайнерів і неповага до творчої роботи брендів.

Могилевську звинуватили в носінні підробок (скріншот)

Згодом дизайнерка розмістила ще одне фото артистки - з одного з її виступів, де співачка також позує у сукні зі схожим квітковим акцентом.

До світлини Ярмолюк додала іронічний підпис.

"Наталія Могилевська, за що ви так", - звернулася до виконавиці Юлія.

Станом на зараз народна артистка ситуацію публічно не прокоментувала.

Що відомо про бренд J’amemme

J’amemme заснований у 2018 році. Його філософія базується на мінімалізмі, чітких лініях і ручній роботі.

Продукція марки вже з’являлася на Тижні моди в Нью-Йорку, а речі J’amemme неодноразово потрапляли на сторінки Vogue, Elle, Cosmopolitan та Harper’s Bazaar.

Серед шанувальниць бренду - світові знаменитості, зокрема Мей Маск, Кет Грем, Клер Холт, Леоні Ханне, Лілі Коллінз, Олівія Калпо та Коко Роша.