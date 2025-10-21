Як носити міні восени 2025: приклади від дружини Решетніка та Лесі Нікітюк

Осінь - не привід відмовлятися від коротких спідниць. Дві українські знаменитості - Христина Решетнік, дружина телеведучого Григорія Решетніка, і Леся Нікітюк - продемонстрували, як міні може мати стильний і доречний вигляд навіть у прохолодну пору року.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна .

Христина Решетнік

На нових фото Христина з'явилася в лаконічному, але продуманому образі. Основою стала чорна мініспідниця, яку вона поєднала зі щільними колготками - це одразу утеплює лук і візуально подовжує силует.

Зверху - стьобана куртка до середини стегна з класичним візерунком "ромб" і широким поясом на талії, який створює ефект "пісочного годинника".

У приміщенні Христина зняла верхній одяг, показавши сірий в'язаний светр вільного крою з білим коміром, який додає образу шарму.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Завершують лук масивні чорні черевики на тракторній підошві - головний тренд останніх сезонів, що надає сучасності навіть класичному образу. А компактна чорна сумка незвичної форми підкреслює індивідуальність дружини Решетніка.

Образ можна описати як врівноважений мікс жіночності та практичності: мінімалізм у кольорах, чіткі лінії та комфорт у кожній деталі.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк також зробила ставку на міні, але її інтерпретація більш смілива і грайлива. На фото вона позує в короткій бежевій спідниці в поєднанні з багатошаровим верхом, що нагадує студентський стиль.

Поверх білої сорочки з краваткою Леся одягла коричневий кардиган з ромбовим візерунком, а зверху - чорну шкіряну куртку-косуху, що додає образу легкого гранжу. Такий мікс матеріалів - шкіра, трикотаж і бавовна - створює текстурну глибину і має дуже осінній вигляд.

Яскравим акцентом стала бордова сумка-тоут з плетінням, яка вдало поєднується з теплими відтінками кардигана. Довгі трикотажні манжети додають затишку, а стильна краватка - нотку ностальгічного преппі.

Образ Лесі - це приклад того, як поєднати комфорт і модні тренди, не втрачаючи індивідуальності. Він має одночасно спокійний та ефектний вигляд - ідеально для міського осіннього настрою.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Як носити восени спідницю міні

Обидва образи доводять: мініспідниця восени може мати не тільки стильний, але й практичний вигляд. Головне - правильно комбінувати її з теплими фактурами, колготками та грубим взуттям.

Христина Решетник демонструє стриману елегантність, тоді як Леся Нікітюк грає з кольорами та фактурами.

І обидва приклади - прекрасне натхнення для тих, хто хоче мати модний вигляд навіть у найпохмуріші дні.

Христина Решетнік і Леся Нікітюк (колаж: РБК-Україна)