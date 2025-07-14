Об'єднання міністерств і нові кадри: ексклюзивні деталі щодо нового Кабміну

Перестановки в Кабміні

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що масштабні перестановки в Кабінеті міністрів планують провести за два дні. Імовірно, вони відбудуться вже цього тижня.

Вчора, 13 липня, джерела РБК-Україна повідомили, що президент України Володимир Зеленський прийняв рішення призначити першого віцепрем'єра Юлію Свириденко прем'єр-міністром.

При цьому, за словами співрозмовників, чинний голова Кабміну Денис Шмигаль стане міністром оборони.

Уже сьогодні, 14 липня, Зеленський розповів, що запропонував Свириденко посаду прем'єра.

Свириденко своєю чергою наголосила на готовності служити країні в один із найважливіших моментів її історії.

За її словами, Зеленський окреслив три ключові завдання для оновленого Кабінету Міністрів:

зміцнення економічного потенціалу;

розширення програм підтримки громадян;

масштабування виробництва власної зброї.

Особливу увагу, за словами Свириденко, буде зосереджено на забезпеченні Сил оборони та безпеки, а також на посиленні стійкості держави.

Водночас минулого тижня глава української держави допускав, що новим послом України у США може стати міністр оборони Рустем Умєров.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.