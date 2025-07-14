Об'єднання міністерств і нові кадри: ексклюзивні деталі щодо нового Кабміну

Вже цього тижня очікується перезавантаження Кабінету міністрів України. Ймовірно, 17 липня в Україні буде новий склад уряду, міністерств стане менше.
РБК-Україна дізналося деталі щодо того, як планують оновлення Кабміну.
Станом на вечір 14 липня відомо, що Оксана Жолнович буде звільнена з посади очільниці Мінсоцполітики. Крім того, планується, що відомство об'єднають з Мінветеранів, а замість Жолнович міністром призначать Дениса Улютіна.
Олексій Чернишов також залишає посаду міністра, а відомство ліквідують
Планується також звільнення Миколи Точицького, а очолюване ним Міністерство культури та інформаційної політики змінить назву - буде просто Міністерство культури. Стратегічними комунікаціями займатиметься інше відомство.
Міноборони, як очікується очолить чинний прем'єр-міністр Денис Шмигаль, його об'єднають з Мінстратегпромом.
Планується об'єднання трьох міністерств - Мінекономіки, Мінагро та Мінекології. Нове відомство очолить Олексій Соболєв (наразі він заступник першого віцепрем'єра Юлії Свириденко).
Міносвіти наразі без змін, Оксен Лісовий залишається на посаді.
Зазначимо, джерела РБК-Україна не виключають що до фінальних голосувань ще можливі зміни.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що масштабні перестановки в Кабінеті міністрів планують провести за два дні. Імовірно, вони відбудуться вже цього тижня.
Вчора, 13 липня, джерела РБК-Україна повідомили, що президент України Володимир Зеленський прийняв рішення призначити першого віцепрем'єра Юлію Свириденко прем'єр-міністром.
При цьому, за словами співрозмовників, чинний голова Кабміну Денис Шмигаль стане міністром оборони.
Уже сьогодні, 14 липня, Зеленський розповів, що запропонував Свириденко посаду прем'єра.
Свириденко своєю чергою наголосила на готовності служити країні в один із найважливіших моментів її історії.
За її словами, Зеленський окреслив три ключові завдання для оновленого Кабінету Міністрів:
Особливу увагу, за словами Свириденко, буде зосереджено на забезпеченні Сил оборони та безпеки, а також на посиленні стійкості держави.
Водночас минулого тижня глава української держави допускав, що новим послом України у США може стати міністр оборони Рустем Умєров.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.