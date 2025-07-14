Объединение министерств и новые кадры: эксклюзивные детали о новом Кабмине

Минсоцполитики

По состоянию на вечер 14 июля известно, что Оксана Жолнович будет уволена с должности главы Минсоцполитики. Кроме того, планируется, что ведомство объединят с Минветеранов, а вместо Жолнович министром назначат Дениса Улютина.

Минъединства

Алексей Чернышов также покидает пост министра, а ведомство ликвидируют

Минкульт

Планируется также увольнение Николая Точицкого, а возглавляемое им Министерство культуры и информационной политики изменит название - будет просто Министерство культуры. Стратегическими коммуникациями будет заниматься другое ведомство.

Минобороны

Минобороны, как ожидается возглавит действующий премьер-министр Денис Шмыгаль, его объединят с Минстратегпромом.

Минэкономики

Планируется объединение трех министерств - Минэкономики, Минагро и Минэкологии. Новое ведомство возглавит Алексей Соболев (сейчас он заместитель первого вице-премьера Юлии Свириденко).

Минобразования

Минобразования пока без изменений, Оксен Лисовой остается на должности.

Отметим, источники РБК-Украина не исключают что до финальных голосований еще возможны изменения.