В ОАЕ заявили про чергову атаку іранських дронів

Деталі атаки та робота ППО

За даними оборонного відомства, два безпілотники були запущені з території Ірану. Системи ППО ОАЕ перехопили цілі, запобігши руйнуванням.

У міністерстві наголосили, що країна готова до будь-яких загроз.

"Міністерство оборони залишається повністю готовим до будь-яких загроз і рішуче протистоятиме будь-чому, що спрямоване на підрив безпеки країни, щоб забезпечити захист її суверенітету та стабільності", - підкреслили у відомстві.

Масштаби агресії та жертви

З початку серії іранських атак на територію Еміратів сили ППО продемонстрували наступні результати - збито 2265 безпілотників, перехоплено 551 балістичну ракету, знищено 29 крилатих ракет.

Попри ефективну роботу захисників, атаки вже призвели до людських втрат.

Загальна кількість загиблих серед цивільного населення становить 10 осіб, серед яких громадяни Пакистану, Непалу, Бангладеш, Палестини, Індії та Єгипту. Також повідомляється про загибель марокканця, який служив у Збройних силах країни.

Загальна кількість поранених сягнула 230 осіб. Серед постраждалих - представники десятків національностей, включаючи еміратців, європейців та громадян країн СНД.