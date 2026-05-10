В ОАЭ заявили об очередной атаке иранских дронов

Детали атаки и работа ПВО

По данным оборонного ведомства, два беспилотника были запущены с территории Ирана. Системы ПВО ОАЭ перехватили цели, предотвратив разрушения.

В министерстве подчеркнули, что страна готова к любым угрозам.

"Министерство обороны остается полностью готовым к любым угрозам и будет решительно противостоять чему-либо, что направлено на подрыв безопасности страны, чтобы обеспечить защиту ее суверенитета и стабильности", - подчеркнули в ведомстве.

Масштабы агрессии и жертвы

С начала серии иранских атак на территорию Эмиратов силы ПВО продемонстрировали следующие результаты - сбито 2265 беспилотников, перехвачено 551 баллистическую ракету, уничтожено 29 крылатых ракет.

Несмотря на эффективную работу защитников, атаки уже привели к человеческим потерям.

Общее количество погибших среди гражданского населения составляет 10 человек, среди которых граждане Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины, Индии и Египта. Также сообщается о гибели марокканца, который служил в Вооруженных силах страны.

Общее количество раненых достигло 230 человек. Среди пострадавших - представители десятков национальностей, включая эмиратцев, европейцев и граждан стран СНГ.