ОАЕ пообіцяли долучитись до оборонної місії США в Ормузькій протоці

20:44 17.03.2026 Вт
Йдеться про безпеку одного з ключових нафтових маршрутів світу
aimg Марія Науменко
фото: ОАЕ заявили про можливу участь у місії США в Ормузькій протоці (Getty Images)

Дипломатичний радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш заявив, що його країна може приєднатися до міжнародних зусиль під керівництвом США, спрямованих на забезпечення безпеки Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Гаргаш зробив свою заяву під час виступу на онлайн-заході, організованому американським аналітичним центром "Рада з міжнародних відносин" (CFR).

Він додав, що наразі ОАЕ не ведуть активних переговорів з Іраном, однак уважно стежать за ситуацією в регіоні.

Безпека Ормузької протоки

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав країни, які отримують нафту через Ормузьку протоку, долучитися до її деблокування.

У Білому домі також допустили можливість розгортання військових конвоїв США для захисту торгових суден на тлі загроз з боку Ірану.

Ормузька протока є одним із ключових енергетичних маршрутів світу - через неї проходить значна частина глобальних постачань нафти з країн Перської затоки. Будь-які перебої в судноплавстві впливають на світові ціни на енергоносії та стабільність ринків.

Трамп висловив сподівання, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші держави направлять свої кораблі.

Водночас Франція, Австралія, Японія, Британія, Німеччина та Китай вже відмовилися від участі у військовій місії.

"Експерти готові негайно": Україна відновить "Дружбу" за європейські гроші, - ЄС
"Експерти готові негайно": Україна відновить "Дружбу" за європейські гроші, - ЄС
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО