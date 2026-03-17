ОАЕ пообіцяли долучитись до оборонної місії США в Ормузькій протоці

Дипломатичний радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш заявив, що його країна може приєднатися до міжнародних зусиль під керівництвом США, спрямованих на забезпечення безпеки Ормузької протоки.

Гаргаш зробив свою заяву під час виступу на онлайн-заході, організованому американським аналітичним центром "Рада з міжнародних відносин" (CFR).

Він додав, що наразі ОАЕ не ведуть активних переговорів з Іраном, однак уважно стежать за ситуацією в регіоні.

Безпека Ормузької протоки

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав країни, які отримують нафту через Ормузьку протоку, долучитися до її деблокування.

У Білому домі також допустили можливість розгортання військових конвоїв США для захисту торгових суден на тлі загроз з боку Ірану.

Ормузька протока є одним із ключових енергетичних маршрутів світу - через неї проходить значна частина глобальних постачань нафти з країн Перської затоки. Будь-які перебої в судноплавстві впливають на світові ціни на енергоносії та стабільність ринків.