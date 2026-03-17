ОАЭ пообещали присоединиться к оборонной миссии США в Ормузском проливе
Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что его страна может присоединиться к международным усилиям под руководством США, направленным на обеспечение безопасности Ормузского пролива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Гаргаш сделал свое заявление во время выступления на онлайн-мероприятии, организованном американским аналитическим центром "Совет по международным отношениям" (CFR).
Он добавил, что сейчас ОАЭ не ведут активных переговоров с Ираном, однако внимательно следят за ситуацией в регионе.
Безопасность Ормузского пролива
Напомним, президент США Дональд Трамп призвал страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, присоединиться к его деблокированию.
В Белом доме также допустили возможность развертывания военных конвоев США для защиты торговых судов на фоне угроз со стороны Ирана.
Ормузский пролив является одним из ключевых энергетических маршрутов мира - через него проходит значительная часть глобальных поставок нефти из стран Персидского залива. Любые перебои в судоходстве влияют на мировые цены на энергоносители и стабильность рынков.
Трамп выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства направят свои корабли.
В то же время Франция, Австралия, Япония, Великобритания, Германия и Китай уже отказались от участия в военной миссии.