ОАЭ пообещали присоединиться к оборонной миссии США в Ормузском проливе

Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что его страна может присоединиться к международным усилиям под руководством США, направленным на обеспечение безопасности Ормузского пролива.

Гаргаш сделал свое заявление во время выступления на онлайн-мероприятии, организованном американским аналитическим центром "Совет по международным отношениям" (CFR).

Он добавил, что сейчас ОАЭ не ведут активных переговоров с Ираном, однако внимательно следят за ситуацией в регионе.

Безопасность Ормузского пролива

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, присоединиться к его деблокированию.

В Белом доме также допустили возможность развертывания военных конвоев США для защиты торговых судов на фоне угроз со стороны Ирана.

Ормузский пролив является одним из ключевых энергетических маршрутов мира - через него проходит значительная часть глобальных поставок нефти из стран Персидского залива. Любые перебои в судоходстве влияют на мировые цены на энергоносители и стабильность рынков.