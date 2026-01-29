В ОАЕ обговорили енергетичне перемир’я, очікуємо виконання домовленостей, - Зеленський

Енергетичне перемир'я України та РФ

29 січня російські пабліки почали поширювати інформацію про нібито заборону для країни-агресорки завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Згодом з’явилися повідомлення про аналогічну заборону на удари по території Росії.

Засновник підрозділу "Kraken" Костянтин Немічев зазначив, що, ймовірно, енергетичне перемир’я наразі діє з обох сторін.

Водночас українські Telegram-канали наголошували, що остаточного рішення щодо припинення ударів по енергетичних об’єктах між сторонами поки немає. Українців закликають залишатися пильними.

Паралельно віцепрем’єр з відновлення Олексій Кулеба заявив, що ризик нового російського удару зберігається. Через це всі служби, зокрема ДСНС і ЗСУ, готуються до можливих викликів в умовах морозів.

Раніше Financial Times повідомляло, що Україна та США планують запропонувати Росії енергетичне перемир’я під час наступного раунду мирних переговорів в Абу-Дабі.

Окрім того, Трамп заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна не завдавати ударів по Києву та іншим українським містам протягом тижня.